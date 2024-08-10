台師大攜手德州大學奧斯汀分校 強化全英語授課教師的教學力

台師大攜手德州大學奧斯汀分校，強化全英語授課的大學教師的教學力。（台師大提供）

2024/08/10 10:21

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學與美國德州大學奧斯汀分校合作，培訓我國21名全英語授課的大學教師，強化教師們的教學力，首波移地訓練教師結業回台，歷經3個月共同研發，強調實作的產出型師培課程，將成為各校推動雙語大學計畫的種子教師，擴大雙語大學計畫的影響力。

參與培訓教師由各大學推薦，學員來自台灣師範大學、政治大學、中央大學、中興大學、高雄醫學大學、台北市立大學、台中教育大學、輔仁大學、淡江大學、逢甲大學、慈濟大學、慈濟科技大學、長庚科技大學、中華大學、正修科技大學、吳鳳科技大學、中台科技大學與等學校；領域涵蓋教育、藝術、人文、社會科學、企業管理、自然科學、數學、工程、農業、林業、醫藥衛生等領域，背景相當多元。

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台師大教務長劉美慧表示，台師大是雙語大學計畫的重點培育學校，一直在研發回應本土高教文化脈絡與教師需求的EMI（English as a Medium of Instruction）師培模式，台師大與德州大學奧斯汀分校歷經3個月共同研發，強調實作的產出型師培課程，70小時移地訓練課程包含5門課程與5門工作坊，也融入AI工具的教學應用。

台師大EMI教學資源中心副執行長范雅筑說明，1比10師生比小班教學，讓學員能充分互動討論，同時安排進行課室觀察紀錄，與培訓教師共同討論，另以工作坊、教案設計與微型試教「做中學」方式，提升教師的EMI教學力，而台灣移地訓練的教師願意在所有學員面前試教調整教學，對大學教師是一大挑戰，學員教師們以積極學習的態度通過考驗，深化了EMI教學力。

中央大學機械工程學系助理教授邱德耀表示，機械工程的課程內容較枯燥，他學到在EMI教學中如何帶領學生互動和參與，讓學習更有趣、更有效率。吳鳳科技大學長期照護與管理系院長趙偉勛則表示，從創建更具包容性的課堂環境，到採用學生激勵策略，這些方法都能立即應用於他的教學中，協助他改變課程設計的方式。

駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組長楊淑雅表示，德州大學奧斯汀分校在全美享有高度聲望；德州大學奧斯汀分校英語中心主任Michael Smith表示，參與學員皆在各自專業領域學有專精，仍願意持續精進教學，展現了台灣的大學教授們優秀且願意為EMI授課努力，讓他非常感動。

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