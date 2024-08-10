付出20多年青春 誠正中學江仲敏用藝術陪伴孩子重生

一待20多年，誠正中學訓育組長江仲敏用藝術陪伴孩子重生。（教育部提供）

2024/08/10 09:54

〔記者林曉雲／台北報導〕誠正中學（法務部矯正學校）專門收容誤觸法網的「非行少年」（司法少年），訓育組長江仲敏一待就是20多年，他用藝術教育來陪伴這些像刺蝟般的孩子，與雲門舞集合作，帶領孩子跟自己的身體做朋友，從梵谷自畫像得到靈感，邀請學生繪畫自畫像，也和美術老師合作，帶領畢業生將去除的刺青一針一刺繡到布面上，象徵展開新生，獲教育部選為「教育家人物典範」。

江仲敏說，學生們的家世背景多半複雜弱勢，有的少年入學時滿身刺青，為了與學生「頻道對接」，他時常一起欣賞那些刺青，從刺青打開話匣子，漸漸有對話的管道，學生刺青不好看，他也直接吐槽，以坦率真誠贏得學生的信賴。

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8年前與雲門舞集合作，邀請舞者教導孩子透過舞蹈，重新認識自己的身體。江仲敏說，有次年輕舞者老師邀請學生排隊，給他們一個大大擁抱，沒想到學生卻驚恐奔逃，彷彿在逃命，才了解很多孩子來自破碎家庭，從未體驗過家庭的溫暖，內心很恐懼，不知如何接受這種擁抱，就只能像123木頭人，僵直在那裡，或假裝喝水裝忙，但透過一次次的舞蹈課程，從內而外卸下孩子心防，學生感受到「自己是被愛的，將來也可以去愛別人。」

江仲敏說，早期學校用軍事化教育、鐵的紀律，要求學生遵守監獄規定，後來引進藝術陪伴課程，校園氛圍開始改變，有次校園發生暴動，管教人員拿出警棍盾牌與學生對峙，但一位輔導老師衝進人群，用力抱住正在亂K亂打的學生，那位學生停止動作嘆氣說：「老師你這樣抱我，我都不知道該怎麼辦。」簡單的擁抱化解了衝突。

畢業生離校前可去除刺青，但去除刺青更疼痛，要先燒炙皮膚，起水泡再結痂。江仲敏表示，學生願意把刺青去除，意義重大，他和美術老師合作，邀請學生把身上的刺青一針一針刺繡到布面上，象徵展開新生，也從梵谷自畫像得到靈感，邀請學生繪畫自畫像，監獄裡不能有鏡子，學生只能透過金屬反射看到模糊的自己，當老師們為他們拍下照片時，學生看到照片中陌生的自己，表情五味雜陳。

江仲敏從「帶領者」學會當真心付出的「陪伴者」，他說，青春應該在操場上、在陽光下、在熱舞社、熱音社揮灑汗水，他願意花更長的時間去等待，用各種藝術課程去引導學生走向正途。

江仲敏導入舞蹈、戲劇、繪畫等藝術課程，陪伴孩子重生。（教育部提供）

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