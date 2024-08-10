善用爸媽母語優勢 新住民學生暑假赴越南體驗

教育部推動「國際移動力發展計畫」，今（113）年暑假期間，安排33名新住民學生參訪越南胡志明市。（教育部提供）

2024/08/10 09:27

〔記者林曉雲／台北報導〕為鼓勵新住民子女善用其父母原生國母語優勢，教育部推動「國際移動力發展計畫」，今（113）年暑假期間，安排33名新住民學生參訪越南胡志明市的職場現況，期藉由國際移動、跨國交流，增進國際職場實務知識與技能，提高新住民子女畢業後的國際就業競爭力。

教育部國教署組長孫旻儀說明，越南國際職場體驗之旅於8月3日至10日共8天，安排參訪在越南設廠的5間台商企業公司，針對「越南職場工作環境」、「越南勞動條件的認識」及「廠區參訪實作」等主題進行導覽，讓新住民子女學生更加瞭解越南產業與就業現況。

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33名學生在鋒明公司越南廠房進入生產線實做，實際領略世界先進的自行車坐墊製作技術與品質管理，另，僑務委員也為參訪學生安排夏令營活動，參訪越戰遺跡古芝地道、胡志明市政廳等。

孫旻儀表示，計畫係委請國立高雄科技大學辦理「職業技能精進」、「國際交流」及「國際職場體驗」三大跨域多元交流活動，學生在出國之前，先安排到國內企業參觀，參訪合濟工業公司、太宇科技公司與信統電產公司，透過國內台廠的實地踏查與國外越廠的實際體驗，盼暢通新住民子女學生未來的就業需求，也讓參與學生見識到台廠與越廠在生產層面、製造層面以及商管層面的差異化企業經營模式。

孫旻儀說明，辦理國際職場體驗活動，除了讓新住民子女學生習得知識與技能，也讓新住民學生有更多機會實地感受東南亞文化，瞭解不同的文化與學習尊重文化差異，更能加深其母語學習動機及多元文化的實際體驗，並增進新住民子女自我認同，提升新住民子女國際視野。

新住民學生參觀在越南的台商信統電產公司，實際了解塑膠射出製程。（教育部提供）

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