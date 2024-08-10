高市府抓旅宿業哄抬房價 上半年查119家次罰12家

高市觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，圖為檢查符合規定的奇異果快捷旅店。（觀光局提供）

2024/08/10 09:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局嚴格稽查旅宿業者不當哄抬房價，今上半年共稽查119家次、有12家違規被開罰，7月起再與消保官攜手發動房價專案稽查44家，查有3家「六合益萱民宿」、「世奇商旅」、「好日子民宿」違規，共開出6張罰單，逐房裁罰1萬至5萬元。

觀光局長高閔琳表示，演唱會吸引國內外歌迷湧入高雄，帶動經濟產值，去（2023）年高雄舉辦117場演唱會，吸引約139萬人次，觀光效益逾45億；今年至7月下旬，SUPER JUNIOR、Ed Sheeran、五月天等國內外知名大咖藝人接連在高雄舉辦演唱會逾89場次，更吸引超過91萬人次到訪。

請繼續往下閱讀...

為防不肖業者惡意哄抬且保障消費者住宿安全，觀光局主動出擊稽查房價，也針對合法旅館辦理公安及消防安檢，加強取締；自2023年迄今年7月，稽查本市旅宿共2216家次，高達14824個房間，裁罰違規計305件；透過積極管理，有效維護旅宿市場秩序，同時讓來訪高雄遊客可享受優質住宿和旅遊體驗。

觀光局說明，針對房價專案稽查，去年辦理稽查共108家次，查有24家旅宿業違規超收房價；今年1至6月間共稽查119家次，其中12家31房有違規超出備查房價情形，均已依法裁罰，絕不寬貸。

近期針對下半年度火星人等重量級藝人接續來高雄熱力開唱，觀光局於7月起，再度與消保官攜手發動房價專案稽查44家旅宿，查有3家「六合益萱民宿」、「世奇商旅」、「好日子民宿」違規，共開出6張罰單，逐房裁罰1至5萬。

高閔琳補充，依「旅館業管理規則」、「民宿管理辦法」規定，業者應將其客房價格，報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格；若向旅客收取高於備查的房價，依據「發展觀光條例」規定，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

觀光局提醒，旅客出遊前可至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿業者名單及其備查之房價，若有消費爭議可透過行政院消保處線上申訴系統及直撥「1950」專線諮詢，或向高市觀光局（07-7409802）反映。

高市觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，圖為檢查符合規定的花鄉汽車旅館。（觀光局提供）

高市觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，圖為檢查符合規定的NL概念商旅。（觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法