寶二水庫加高後首度滿水位 蓄水量增210萬噸

藉由凱米颱風帶來豐沛雨量，寶二水庫從7月30日開始進行水位蓄升作業，今天完成滿水位。（北水分署提供）

2024/08/09 22:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕水利署北區水資源分署在2021年百年大旱後，辦理新竹縣寶二水庫溢洪道溢流堰加高，今年5月完工，凱米颱風帶來豐沛雨量，水庫從7月30日開始水位蓄升，今天（9日）完成加高後滿水位151.35公尺，水庫蓄水量較加高前增加210萬立方公尺，對穩定供水有相當助益。

北水分署說，百年大旱期間寶二水庫蓄水量最低僅剩82.2萬立方公尺、蓄水率2.6％，分署將溢洪道溢流堰加高，以5290萬元工程經費創造了210萬立方公尺蓄水增量，寶二水庫容量增加比率達6.5％，可相當幅度提高新竹地區供水穩定度及強化抗旱韌性。

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北水分署說，水位蓄升作業採兩階段進行，第一階段自7月30日上午起，2天內蓄升0.75公尺，維持觀察7天，經監測及評估水庫無異常，再從8月8日開始進行第二階段1天蓄升0.6公尺，今天完成滿水位提高1.35公尺，接著持續觀察7天，全部過程17天，均依照水庫安全評估規範辦理。

寶二水庫溢洪道溢流堰加高後，滿水位從標高150公尺提高為151.35公尺，蓄水容量從原來的3147萬立方公尺增加210萬立方公尺，達到3357萬立方公尺。溢流堰加高工程經費2953萬元，配合水位提升將取水塔操作平台改善的工程經費則為2337萬元。

寶二水庫溢洪道溢流堰加高，水庫蓄水量較加高前增加210萬立方公尺。（北水分署提供）

藉由凱米颱風帶來豐沛雨量，寶二水庫從7月30日開始進行水位蓄升作業，今天完成滿水位。（北水分署提供）

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