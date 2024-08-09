女兒上山一去不回！豬媽媽守路口苦等 飼主：可能被吃掉了

只有橘貓可以蹭豬媽媽，背後鬼鬼祟祟的黃狗通常因欺負過小豬常被暴打。（記者劉人瑋攝）

2024/08/09 23:31

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣關山鎮電光里有位「悲苦的媽媽」，大約2個月前，女兒上山再也沒下來，但其實這是小村裡人盡皆知的一頭豬媽媽，意外上山懷了山豬女兒，但豬女兒一去不回。村民說，豬媽媽天天等女兒，看來真悲苦，「父親節都過了，該回家了吧！」豬母女十分親「人」，飼主潘美珠說，「應該被吃掉了」。

小村內哪戶人家養了什麼寵物，村民大多知道，寵物也成為村子的一員。約2年前，潘美珠女兒養的豬生了豬仔，於是要了一頭小母豬來當寵物，此後母豬天天在村裡亂逛，還常常跑去山上。

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去年8月，母豬突然外宿不歸，潘美珠找不到牠，後來發現「牠不是胖，是懷孕還生小豬！」最讓村民驚訝的是，生出來的竟是小山豬！搞半天，原來母豬上山是去會男友。

生下小豬後，豬媽媽就不大上山，生出的小豬最後也只剩下一頭小母豬，豬母女形影不離在村裡亂逛。部落常有人狩獵，見到山豬成為村子的一員還天天逛街，感覺十分奇特難以言喻。

潘美珠說，偶爾小豬會上山獨自亂逛，豬媽媽留守家中，但在村內則是跟著女兒極其呵護，自己養的黃狗有時會對小豬吠叫，就被豬媽媽暴打一頓，「到現在女兒不見了，豬媽媽看到黃狗還是打牠，大概想到就生氣」。

今年5月，小豬獨自上山迄今未歸。潘美珠說，豬媽媽當時快一星期食不下嚥，可能心情很差，從此守在山路路口旁的廢倉庫邊等女兒，自己託村民上山時找尋未果，「可能也當媽、養小孩了，但比較可能被獵捕、吃掉了」。

村民說，村民狩獵前會先看是不是「熟豬，認識的小豬」再開槍，推測可能小豬上山找爸爸過父親節，不知是成功尋父、當回山豬？留下媽媽獨自一豬等女兒，實在連人都感傷。

母女嬉戲圖，村民說，原本以為是處女豬意外懷孕，還生下山豬，讓大家大吃一驚。（民眾提供）

豬媽媽守在山路旁的廢倉庫內，等女兒回家。（記者劉人瑋攝）

潘美珠與豬媽媽。（記者劉人瑋攝）

只有橘貓可以蹭豬媽媽。（記者劉人瑋攝）

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