七夕終極指南！ 命理師楊登嵙揭6大禁忌、戀愛運大加分

信眾向台中西屯慈德慈惠堂月老祈求牽引良綠，保佑感情順利及姻緣美滿。（台中市政府提供）

2024/08/09 20:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天是七夕情人節，命理師楊登嵙提醒，沒有情人的人可在這天到月老廟祈求賜姻緣，今年的七夕還是能求婚、論婚嫁的日子，不過七夕卻不能結婚，且有禁忌，包括不可行房、不穿破衣破褲、不可手指月亮、不穿大紅服飾，尤其情侶也建議不要到墳場。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，七夕有禁忌，一、「不可結婚」，秦朝古籍《日書》指「七夕娶妻忌日」，因為牛郎娶了織女，這天牛郎織女相會，七夕過後兩人就再次分開，最後離別收場，因此有七夕結婚娶妻，傳說中不到三年就感情生變，甚至離異，而且農曆七月是俗稱的「鬼月」，民俗上結婚不吉利。

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二、不穿「破衣、破褲」，因為織女的工作是織布，如果在七夕這天穿破衣破褲，容易讓感情產生裂痕；三、不可行房，古籍指七夕和中元節要戒色慾，在道教中，農曆七月七日叫做「道德臘」，要祭祀祖先和眾神，必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

四、不可手指月亮，也有傳說，平常不能指月亮，七夕這天更不能亂指，因為會讓感情生變；五、不穿大紅，因為紅色有喜慶的意涵，但在農曆七月，紅色也帶有血光的意思，因此農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色。

六、不到墳場，有情侶為了不受人干擾，居然到墳場附近約會、親熱，這樣容易招來好兄弟忌妒而卡到陰磁場，引起身體病痛，甚至導致分手。

至於在七夕求月老賜姻緣，楊登嵙提醒，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，愈詳細愈好，月老才能幫忙物色適合對象。

楊登嵙指出，七夕情人節適合求姻緣、旺桃花，但七夕也有禁忌，要避免感情生變、不吉利。（記者蔡淑媛攝）

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