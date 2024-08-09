想吃彰化「銅鐘圓仔湯」總是撲空！ 關門原因曝

彰化市銅鐘圓仔湯（冰）名店只剩攤位與招牌仍在，地方不勝唏噓。（記者湯世名攝）

2024/08/09 20:49

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市陳稜路「銅鐘圓仔湯（冰）」是外地遊客譽為來彰化必吃的名店，開業超過70年，驚傳將走入歷史，街坊指出，主要是第3代目前服刑中。彰化警分局證實，第3代老闆曾因案被逮，這次又被台中警方查獲，恐要服刑好幾年。

今年夏天天氣熱，許多人到銅鐘圓仔湯店要吃圓仔冰消暑，不料都吃閉門羹，百思不得其解說，「來了3次3次都沒開，是倒了嗎？」還有網友說，專程來吃圓仔冰，結果沒有營業，仔細看檯面灰塵滿厚的。另有人說，這家的地瓜圓仔冰好吃，熱湯圓非常美味，各種料也非常用心烹調，但老闆服務態度不佳。

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街坊鄰居說，銅鐘圓仔湯店從第1代開業至今已超過70年，第2代發揚光大，店名「銅鐘」就是第2代的外號，遠近馳名。他們的傳統湯圓跟芋圓軟嫩Q彈，糖水甜度調得恰到好處，店面雖然不大，卻是彰化市有歷史的傳統冰店，夏天、冬天門庭若市，大家都知道要來這裡吃圓仔冰、圓仔湯。不過第3代捲入刑案，這次又被查獲，入獄服刑，已經歇業一段時間了，實在很可惜。

彰化警分局指出，銅鐘圓仔湯店的第3代老闆接手後，起初生意不惡，卻涉案曾被查獲進出警所，後來又因為涉及刑案被台中警方查獲，入獄服刑，銅鐘圓仔湯店因此歇業。從案情程度來看恐要關好幾年，不過，店面攤位與招牌仍在，期盼當事人出獄後能洗心革面，重新來過，重拾往日榮景。

彰化市銅鐘圓仔湯（冰）店已歇業一段時間。 （記者湯世名攝）

彰化市銅鐘圓仔湯（冰）名店的圓仔冰料多實在，夏天品嘗清涼消暑好風味。（楊小姐提供）（記者湯世名攝）

彰化市銅鐘圓仔湯（冰）名店的各種配料美味可口，夏天品嘗清涼消暑好風味。（楊小姐提供）（記者湯世名攝）

彰化市銅鐘圓仔湯（冰）名店的圓仔料多實在，傳統風味十足。（楊小姐提供）（記者湯世名攝）

彰化市銅鐘圓仔湯（冰）名店的圓仔冰料多便宜實在。（楊小姐提供）（記者湯世名攝）

彰化市銅鐘圓仔湯（冰）名店在地經營逾70年，是不少民眾年少回憶。（記者湯世名攝）

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