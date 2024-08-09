中山商圈逃過團滅！北市府放寬：2020年後新店家可採評點納管

北市南西中山商圈及赤峰商圈上百商家，遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》恐遭團滅。北市都市發展局今轉彎，2020年後設立的店家也允許加入納管評點。圖為赤峰商圈。（資料照）

2024/08/09 20:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市南西中山商圈及赤峰商圈上百商家，近期遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》恐遭團滅。台北市都市發展局日前表示，2020年前設立的店家可採評點納管方式暫緩裁罰，但2020年後設立的店家仍需停業或改善。不過今日卻轉彎，針對2020年後設立的店家也允許加入納管評點，但如經檢舉及稽查獲複查違規者，仍需裁罰第一階段的6萬元罰鍰，並應同步辦理社區參與，取得地區共識後予以評點納管。

商圈店家先前組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，盼市府能先將受影響商家納入專案列管、暫緩裁罰。當時都發局表示，市府訂有「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則」，2020年前設立的店家可採評點納管方式暫緩裁罰，但2020年後設立的店家仍需停業或改善。

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不過，都發局今表示，為協助輔導商圈朝合法化發展，將針對2020年以後不符土地使用管制附條件允許使用條件的商家，研擬處理作業原則，允許加入連署納管評點，但由於北市府自2020年起就實施「商業或公司登記全面審查土地使用及建築法令相關規定」的預審機制，商家可事先了解設立地點是否合法，因此基於公平原則，商家經檢舉及稽查或複查違規，仍應裁罰至第一階段6萬元罰鍰，此外所有商家都應同步辦理社區參與，取得地區共識後，由市府予以評點納管。

依據社區參與流程，應於連署後由商圈組織提出使用計畫書，說明對社區影響的相關因應措施並向市府申請，商業處將協助辦理。

都發局指出，市府於2018年辦理大同區都市計畫通盤檢討時，考量赤峰街商業活動漸漸興盛，曾探詢過地方意見並納入研究檢討，不過當時地方對於商業活動所產生的消防安全，及影響居住品質仍有顧慮，因此該計畫在未有共識下，維持現有使用分區。市府期盼商圈組織盡速透過社區參與，與在地居民溝通，倘地方有共識，將納入2025年的都市計畫通盤檢討放寬商業使用的法定程序作業。

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