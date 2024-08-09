今生與前世情人1幅畫 植物人工程師笑了

妻子拿著大女兒畫的全家福照給阿庭看，與女兒一起陪伴唱歌。（創世台中院提供）

2024/08/09 20:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕42歲工程師阿庭2年前心肌梗塞昏迷，經搶救仍變成植物人，原本雙薪家庭只剩太太工作養家，還有4歲、7歲幼女要照顧，經轉介阿庭入住創世台中安養院，太太經常帶女兒探望、抱抱阿庭，大女兒更在七夕前夕畫上全家福獻唱，今生與前世的情人陪伴病榻，讓阿庭笑了，更讓創世人員感動淚崩。

「我知道你這一路走來很辛苦，最勇敢的就是你了！」妻子輕撫阿庭的臉頰，溫柔訴說；大女兒則拿著最愛的小熊娃娃輕碰阿庭的頭，開心說「爸爸笑了！」就像之前還未病倒時父女在玩耍，阿庭雖是植物人，但是只要妻女叫喚，一定會轉頭，看著最愛的「情人！」

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阿庭一家人感情非常好，阿庭疼愛妻女，照顧女兒一把罩，常常哼著偶像藝人范小萱的兒歌給女兒聽，七夕前女兒畫上全家福「爸爸躺在病床上，換她和妹妹、媽媽一起唱歌給爸爸聽」，並在病榻旁獻唱，讓阿庭眼眶泛淚。

妻子告訴阿庭，「我想讓你放心，我答應你一定會把女兒和自己照顧好」要他放寬心休養，一起好好把日子過下去、珍惜相聚的時光，溫柔傾訴「謝謝你以前對我們這麼好，我們永遠愛你！」

妻子回憶，阿庭不但是愛家好男人，更是溫柔體貼的好爸爸、好丈夫，平常也有運動習慣，兩年前丈夫去跑步運動時覺得身體不適，回家在臥房休息卻沒動靜，大女兒去探看時已趴在床上昏迷，緊急送醫手術，仍因腦部嚴重缺氧昏迷。

妻子說，在先生病倒後感覺人生變黑暗，想到後續醫療、照顧及女兒教養，讓她心情低落，無法振作，但媽媽告訴她還有兩個孩子要照顧，「把孩子生下來就要負責任，不然爸爸沒了，又失去媽媽，心理創傷如何彌補」，才讓她清醒，轉向思考「明天不會比今天更壞！」，讓她一路走過來，沒有什麼困難跨不過去，現在她向前看，照顧好自己與女兒，與讓先生放心，珍惜一家人的相聚時光。

創世台中院表示，阿庭的爸爸過世得早，在阿庭入住世創世後，媽媽和妻子、女兒幾乎是天天來探望，直到近1年大女兒就讀小學、課業較忙，妻子仍至少1週帶女兒來探忘，只要妻女叫喚一定轉頭注視，讓人感動，而創世也願意當植物人家屬的靠山，給予最堅強的支持，也期盼社會大眾一起支援。

妻子與女兒輕撫阿庭的臉頰，傾訴「永遠愛你！」（創世提供）

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