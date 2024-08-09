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雨神同行！ 明中南部嚴防豪雨 下週二起雨勢趨緩

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2024/08/09 19:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天中南部要注意豪雨！中央氣象署預報，明天（10日）清晨彰化以南有局部短延時豪雨發生機率；另外，氣象署也指出台灣位於大低壓帶中，環境水氣偏多，未來兩週西北太平洋持續有熱帶擾動發展訊號，須持續觀察。

氣象署預報員張竣堯表示，明天受到低壓帶影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其清晨彰化以南有局部短延時豪雨發生的機率，其它地區是多雲到晴、午後有局部短震雷陣雨的天氣。

「下週日到下週一（11日、12日）吹西南風，雨勢有稍微減弱一點，但午後西半部和東半部山區仍有局部短暫雷陣雨」，張竣堯說，下週二到下週三雨勢會更趨緩，各地大多為多雲的天氣。

「下週四、下週五（15日、16日）水氣又增多」，張竣堯說，屆時西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象署今天也公布未來二週的「月長期天氣展望」，提醒明天（10日）到本月23日，台灣附近水氣偏多，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並可能有局部較大雨勢，另外，西北太平洋持續有熱帶擾動發展訊號，要注意未來發展。

張竣堯說，目前日本附近就是今年第五號颱風、目前是輕度颱風瑪莉亞，預計下週會登陸日本的本州，對台灣沒有影響。

未來兩週注意熱帶擾動發展訊號。（氣象署提供）

未來兩週注意熱帶擾動發展訊號。（氣象署提供）

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