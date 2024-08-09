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噁爆！抖音直播主夜闖麥當勞「喝馬桶水」 北市警：無法可管

葛姓直播主到麥當勞直播，竟拿著店家的飲料杯表演「喝馬桶水」。（圖擷取自臉書「爆廢公社」）

葛姓直播主到麥當勞直播，竟拿著店家的飲料杯表演「喝馬桶水」。（圖擷取自臉書「爆廢公社」）

2024/08/09 20:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕想紅想瘋了！？台北市一名葛姓抖音直播主7日凌晨跑到林森北路的麥當勞直播，期間他竟拿著店家的飲料杯進廁所，開始表演起「喝馬桶水」。此外，他先前還曾在地下街舔娃娃機搖桿，噁心行徑引起網友熱議。對此，北市警方表示，男子的行為目前無法可管。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼上影片，可見葛姓直播主在麥當勞林森三店的廁所內，為了吸引流量拿起飲料杯舀起馬桶內的水狂喝，接著又向粉絲喊話「再送你一口」，馬上舀起一杯喝下肚，然後說道，「好了好了！各位好不好，我順便上個廁所」，要粉絲自己玩一下。

噁爆的行徑，令原PO痛批，「完全不顧現場人的感受跟衛生，受害店家麥當勞完全就是受害者」，並爆料，葛姓直播主上個月還在捷運雙連站的地下街，舔娃娃機店家內的搖桿。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「馬桶水喝起來比較甘甜又回甘？」、「為了流量，都有人疑似吃屎了…喝馬桶水哪有啥」、「醜人多作怪」、「抖音一響，父母白養」、「8月7號有87很正常」。

對此，北市警方則表示，目前尚未接獲報案，且男子行為目前無法可罰。

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