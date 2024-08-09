他買東西找4百元「1張鈔票卻超怪！」網羨慕：你賺到了

百元鈔中竟夾了1張百元人民幣。（擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2024/08/09 21:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人在結帳後，當下就把找零往口袋或皮包塞，不過，有網友在臉書社團指出，老闆找錢後，意外發現百元鈔中夾雜1張百元人民幣（約新台幣450元），原PO好心返還店家竟被老闆大罵，「哪裡有錯！」貼文曝光，引起網友討論，「你賺到了，除非這是假鈔」。

網友近日在臉書社團爆廢公社發文，日前結帳時，拿500元買80元的東西，老闆找零給他後，直接拿在手上就匆匆離開，結果走到機車停放處，整理鈔票時才發現有一張鈔票「有點怪」，原PO曬出照片，只見4張百元鈔裡，裡頭竟然夾了1張百元人民幣，也讓他又驚又喜。

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另外，原PO透露，當下有拿回去跟老闆說「找錯錢」，但老闆看了他手上的錢，突然口氣不好大聲地說：「你拿500元買80元的東西，我找你420元，哪裡有錯！」讓原PO大嘆，「歹勢是我看錯了，但鈔票已拿給人鑑定為真鈔」。

貼文曝光，引起網友熱議，「要跟老闆說，麻煩其他三張100元，也幫我換成這個」、「你若拿去銀行換你是連本帶利一次賺回來欸」、「你賺到好嘛 傻傻的」、「一張是五倍券」、「你賺到了，幸好老闆眼殘」、「是真的才是賺到」、「多賺了300」、「拿去銀行換還能繼續加買」。

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