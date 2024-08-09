拾獲死亡鼬獾可領500元 挨批鼓勵誘捕⋯⋯花蓮縣府回應了

花蓮縣府昨公布試辦死亡鼬獾送檢獎勵金計畫，被質疑可能造成民眾為了領獎金主動去捕捉。（檔案照，記者花孟璟攝）

2024/08/09 19:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府昨宣布試辦「狂犬病監控送驗檢體獎勵金」，民眾撿到死亡鼬獾後可自行送鄉鎮市公所，獎勵金每隻500元、每次最高1000元，但遭批變相鼓勵民眾誘捕及接觸鼬獾。對此縣府今天強調，初衷是希望增加送驗檢體數，以供學界研究，針對外界疑慮，縣府會盡快滾動檢討。

花蓮縣府昨宣布針對民眾拾獲死亡鼬獾、主動送驗就有每隻500元獎勵金，在生態社團引發批評，因為目前農業部防檢署針對鼬獾疫情的政策，仍是呼籲民眾「不要接觸及捕捉野生動物」。網友批，如果民眾為了領獎金，反而跑去誘捕、誘殺鼬獾，還會暴露民眾被鼬獾攻擊的風險，造成防疫漏洞，認為「縣府這是什麼餿主意」、「花蓮國有自己的玩法」？

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「怎麼會讓民眾自己把死亡鼬獾檢體送鄉鎮公所」？網友批評，花蓮上個月才有民眾在壽豐鄉鯉魚潭，遠遠看到「松鼠」在馬路中央，查看發現「身體是溫的、全身軟軟的」，還替小動物CPR，直奔市區各大動物醫院求救都無人回應，最後「急救無效」，由於拾獲男子上網貼圖詢問「這是什麼動物」，替鼬獾CPR的荒唐行徑才曝光！因此民眾建議，應該是通報鄉鎮公所獸醫前來處理，而不是讓民眾在沒有風險意識及防疫知識之下，自行送鄉鎮公所。

花蓮縣府動植物防疫所長周黃得榮說，鼬獾狂犬病送驗檢體獎勵金為試辦計畫，針對民眾疑慮他能夠理解，也因此昨縣府發布訊息時，有特別強調是「拾獲死亡鼬獾」才可領取獎勵金，且為避免人畜共通疾病傳播，不鼓勵民眾逕自接觸活體鼬獾，強調「花蓮縣府不可能鼓勵民眾去獵捕鼬獾」。

縣府農業處指出，目前全台鼬獾狂犬病陽性的案例數處在下降趨勢，然而花蓮縣從去年11月到今年7月為止，送驗鼬獾檢體已驗出11例狂犬病陽性，且疫區前幾年還侷限在花蓮中南區，目前已往北擴大到花蓮市國福里、壽豐鄉，因此「狂犬病監控送驗檢體獎勵金」試辦初衷，就是希望增加鼬獾送驗樣本數供研究，以釐清何以陽性個案持續往北擴大的原因。

周黃得榮說，民眾通報並提交死亡鼬獾檢體後，將會送防檢署的獸醫研究所檢驗，如鼬獾死因疑似是人為造成，例如體表有彈孔或體內遺留鉛彈等，就不會發給獎勵金，只有確認是自然因病死於野外的鼬獾，拾獲民眾才有送驗獎勵金。

花蓮縣府8日傍晚宣布，東部檢出鼬獾陽性案例的北界在花蓮縣，為加強鼬獾的疫情監控，花蓮縣政府即日起邀請民眾一起共同防範狂犬病，民眾如拾獲死亡鼬獾，可就近送交當地鄉鎮巿公所以利後續送驗，死亡的野外鼬獾每隻可領取500元，每次最多可領取1000元的獎勵金。

然據了解，花蓮縣13鄉鎮公所當中，新城、萬榮、富里、秀林等4個鄉鎮公所目前沒有獸醫。雖然依「動物傳染病防治條例」，鄉鎮公所也是動物防疫機關，且鄉鎮公所農業課也有獸醫的編制，不過近年來有鄉鎮長拿掉獸醫編制，也有鄉鎮公所有開獸醫職缺，但偏鄉轄區廣大「請不到獸醫」，都是動物防疫需要面對的課題。

民眾在鯉魚潭撿到「松鼠」奄奄一息，上網貼圖問「這是什麼動物」，不知撿到的是可能帶狂犬病毒的鼬獾。（臉書截圖）

花蓮上月颱風天有民眾撿到鼬獾，竟替牠CPR。（臉書截圖）

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