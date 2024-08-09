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世界合唱大賽奪銀 南科實中國小部合唱團將獲總統接見

南科國際實驗高級中學國小部合唱團獲2024世界合唱大賽童聲公開組銀獎。（南科實中提供）

南科國際實驗高級中學國小部合唱團獲2024世界合唱大賽童聲公開組銀獎。（南科實中提供）

2024/08/09 18:50

〔記者劉婉君／台南報導〕南科國際實驗高級中學國小部合唱團，7月赴紐西蘭奧克蘭參加2024世界合唱大賽，獲得童聲公開組銀獎，讓國際聽到台灣的天籟。27日將與其他獲獎的團隊接受總統賴清德的接見，令師生相當興奮。

2024世界合唱大賽共有42國、超過200團、逾萬人參賽，台灣有包括南科實中國小部合唱團在內的9個合唱團體參賽，共拿下10金3銀。頒獎時，所有台灣團隊還一同高呼「台灣！台灣！」應援，令參與的團員相當感動。

南科實中近日接到教育部轉達總統府的邀約，27日將北上總統府，由總統賴清德接見，國科會副主委蘇振綱及南科管理局局長鄭秀絨將帶隊。

南科實中國小部合唱團指導老師兼指揮盧怡伶表示，合唱團自2002年成立迄今，團員以小學4年級至6年級學生為主，此次參加世界合唱大賽的成員有47人，包括4名直升的國中部學生，及1名高中生，得知將獲總統接見，大家都很興奮，感到非常榮耀，團員的努力獲得肯定，相信未來會更有信心。

南科實中國小部合唱團是全國賽的常勝軍，連續8年獲得鄉土歌謠比賽特優，2017年曾參加維也納和平音樂節、2018年新加坡國際合唱大賽童聲金獎、不分齡民族歌謠組銀獎、2022年台北國際合唱大賽童聲金獎。

南科國際實驗高級中學國小部合唱團獲2024世界合唱大賽童聲公開組銀獎。（南科實中提供）

南科國際實驗高級中學國小部合唱團獲2024世界合唱大賽童聲公開組銀獎。（南科實中提供）

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