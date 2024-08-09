台南鹽水岸內影視基地第5期發展計畫 鄭麗君：全力支持

行政院副院長鄭麗君（左二）今天（9日）下午視察台南鹽水岸內影視基地。（記者楊金城攝）

2024/08/09 18:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化局提報鹽水岸內影視基地第5期發展計畫16.08億元，爭取中央補助11億，行政院副院長鄭麗君今天（9日）下午視察影視基地，帶來好消息，她說：「全力支持」，待國發會審議後，8月核定計畫，文化部明年也會先編列2.02億元補助南市。

鄭麗君指出，期許岸內影視基地在完成第5期計畫（2025至2028年）後，成為孕育台灣故事的影視基地，產製更多更好的作品，並培育影視人才、提供劇組一站式專業後製服務，也能成為觀眾影視文化體驗園區。

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有120年歷史的鹽水岸內糖廠轉型影視基地，是首座由中央與地方合作發展的影視基地，從2018年至今，6年來共投入約6.1億元完成四期的場景、劇組後勤等建設，其中文化部補助約3.8億元，南市府自籌2.3億元。

鄭麗君在文化部部長任內大力支持岸內影視基地，今天下午由南市副市長葉澤山、南市文化局局長謝仕淵、文化部常務次長徐宜君、影視及流行音樂發展司司長吳宜璇陪同，參訪影視基地內「清代漢人市街」及「日治時期至戰後初期」二座時代場景，與各項工程建設，立委賴惠員、陳亭妃到場爭取基地第5期計畫。

鄭麗君形容葉澤山等人為「老戰友」，一起齊心合力催生岸內影視基地，她說，6年後首次回來參訪有如「回娘家」，看到基地建設成果豐碩，又產製知名影視作品，內心有滿滿感動。

鄭麗君參訪時碰上劇組拍攝，她並和藝人楊烈、霍正奇等人見面，關心拍攝情形。

謝仕淵簡報說明岸內影視基地6年來從第一至第四期計畫建設成果，也有技術小組提供對影視拍攝、場景搭建的補助、專業建議，在基地行銷另開放民眾參觀、補助鼓勵大專校院學生拍攝記錄岸內基地。

葉澤山說，岸內影視基地第5期4年發展計畫，將持續場景興建、搭景補助、倉庫群、劇辦、攝影棚空間修繕、設備採購等完備製片場機能，基地唯一一座歷史建築紅樓未來將作為觀光服務展示區，明年文化部補助2.02億元加上市府配合款，明年將有近3億元建設預算。

鹽水岸內影視基地的場景搭建。（記者楊金城攝）

行政院副院長鄭麗君（左）今天下午視察台南鹽水岸內影視基地時，關心藝人楊烈（右）等人拍攝情形。（記者楊金城攝）

鹽水岸內影視基地的場景搭建。（記者楊金城攝）

鹽水岸內影視基地的場景搭建。（記者楊金城攝）

行政院副院長鄭麗君（左三）在文化部部長任內大力支持岸內影視基地，今天下午由南市副市長葉澤山（右三）、南市文化局局長謝仕淵（右二）等人陪同下，參觀基地場景。（記者楊金城攝）

行政院副院長鄭麗君（右）參訪鹽水岸內影視基地，南市文化局局長謝仕淵（左）解說。（記者楊金城攝）

岸內影視基地唯一一座台南歷史建築紅樓，未來休復後將作為觀光服務展示區。（記者楊金城攝）

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