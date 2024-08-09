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嘉義城隍廟送暖 捐贈2輛復康巴士給嘉義縣

嘉義城隍廟董事長賴永川（左二）今捐贈2輛復康巴士，嘉義縣長翁章梁等人受贈。（嘉義城隍廟提供）

嘉義城隍廟董事長賴永川（左二）今捐贈2輛復康巴士，嘉義縣長翁章梁等人受贈。（嘉義城隍廟提供）

2024/08/09 18:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義城隍廟今天捐贈嘉義縣社會局及嘉義縣脊髓損傷者協會2輛、市價共約300萬元的復康巴士，讓嘉義縣長照交通車自64輛增為66輛，有就醫、洗腎、復健等長照需求民眾，預約搭乘更便利。

捐贈儀式在嘉義城隍廟舉行，縣長翁章梁致贈感謝狀給嘉義城隍廟董事長賴永川，謝謝嘉義城隍廟捐贈善舉。

翁章梁說，社會局獲捐車輛將媒合給伊甸社會福利基金會，與嘉義縣脊髓損傷者協會都是特約的長照服務單位，2輛復康巴士將提供嘉義縣長照需求民眾預約搭乘，將造福長輩及身障者。

日前凱米颱風肆虐，嘉義縣多處地區淹水、道路崩塌、汪洋一片，嘉義城隍廟率先捐助100萬元給嘉義縣政府協助賑災；去年起，嘉義城隍廟每年捐50萬元認養竹崎高中體育班，賴永川今頒發獎勵金給體育班4名專項選手，勉勵選手在賽場上發光發熱，未來榮歸鄉里、造福後進，竹崎高中校長蘇淵源回贈美術班學子精心製作的木匾致謝。

賴永川說，城隍爺慈悲為懷，攜手信眾集小愛變為大愛，捐贈復康巴士，希望照顧身障者及有長照需求民眾，讓城隍爺慈悲心傳遞到嘉義每個角落，培育年輕選手，在未來比賽發光、發熱，作為恭獻城隍爺聖誕的賀禮。

嘉義城隍廟今捐贈嘉義縣2輛巴士，將作為有長照需求民眾的交通車。（嘉義縣政府提供）

嘉義城隍廟今捐贈嘉義縣2輛巴士，將作為有長照需求民眾的交通車。（嘉義縣政府提供）

嘉義城隍廟認養竹崎高中體育班，今頒發獎勵金給4名優秀選手，期許未來繼續在賽場上發光、發熱。（嘉義城隍廟提供）

嘉義城隍廟認養竹崎高中體育班，今頒發獎勵金給4名優秀選手，期許未來繼續在賽場上發光、發熱。（嘉義城隍廟提供）

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