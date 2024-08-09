鄭麗君參訪南市立人國小附幼 與師生互動致贈禮物

行政院副院長鄭麗君（右2）等人今天到台南市立人國小，了解幼兒園延長照顧推動情形。（記者王姝琇攝）

2024/08/09 18:19

〔記者王姝琇／台南報導〕行政院副院長鄭麗君與教育部長鄭英耀等人今天到台南市立人國小，了解幼兒園延長照顧推動情形，同時巡禮甫獲2024國家卓越建設獎肯定的立人國小附設幼兒園新建園舍，與師生互動致贈禮物並合影，場面熱鬧溫馨。

鄭麗君表示，台南市政府落實總統賴清德「0至6歲國家一起養2.0」精進策略，與教育部共同合作增設兩歲專班、提供公幼平日延長照顧與寒暑期加托服務等措施，在公共化供應量提升及提供全面性托育服務均有亮眼績效。

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鄭麗君說，政府為提供家長更友善的育兒措施，除加速加量提升公共化教保服務供應量，配合準公共幼兒園加入，至今年7月提供超過60萬平價就學名額，家長需求殷切的2歲專班，未來2年再加200班，讓孩子的托育更為便利。

台南市副市長葉澤山指出，台南幼兒就讀幼兒園比率持續攀升，已接近9成，績效斐然。台南自108學年度起積極盤點空間並向中央爭取經費，109至115學年已規劃增設公幼及非營利幼兒園227班共5283名，也積極輔導私幼轉型為準公共幼兒園，至113學年度已達到206園，超過2萬9千服務量。109至115學年度預計兩歲專班增加77班共1103名，讓雙薪年輕家庭可兼顧工作及育兒照顧。

教育局長鄭新輝表示，為降低就讀公幼家長在寒暑假的育兒負擔，中央採納台南建議降低公幼延長照顧收費，每小時僅35元、寒暑假含餐點最多收費2000元，對全面提供家長育兒照顧服務的幫助也相當大。今年暑假參與延長照顧的幼生人數，更創下4200名新高。

立人國小校長王全興表示，南市113學年度有9所幼兒園新建園舍，其中立人國小附設幼兒園甫獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類肯定，以歷史對話為主軸，創造自然樸實，展現歷史傳承及永續理念，讓幼兒不僅能在安全、優質的環境學習，還能沉浸在歷史與環保永續的理念中長大。

王全興說，該校附設幼兒園斥資逾1.5億元新建校舍，8月啟用招生，從原本5班增加到11班，學期間提供延後照顧到最晚6點半，寒、暑假則是每天上午8點開到下午6點，讓雙薪年輕家庭可兼顧工作及育兒照顧。

立人國小附設幼兒園新建園舍，獲2024國家卓越建設獎肯定。（記者王姝琇攝）

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