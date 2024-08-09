蘇澳阿里史冷泉啟動人臉辨識 方便鎮民「刷臉」進出

阿里史冷泉增設人臉辨識系統，未來蘇澳鎮民在非營業時間，都能「刷臉」自由進出。 （記者王峻祺攝）

2024/08/09 17:00

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘇澳冷泉今年4月委外經營，目前採裸湯收費的阿里史冷泉，甫建置「人臉辨識」系統，方便鎮民非營業時間進出，延續免費泡湯福利並提高場域安全性，目前仍在測試階段。

蘇澳鎮公所今年度將冷泉園區委外經營，其中知名阿里史冷泉重新打造後對外開放，大眾池維持免費，男女裸湯部分則於6月22日起改收費，不分平假日全票120元、半票60元，鎮民依舊免費。

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由於阿里史冷泉不在冷泉公園內，針對男女裸湯管控進出，為顧及鎮民使用權益，業者獲鎮公所同意，增設人臉辨識系統，未來鎮民在非營運時間的晚間6時至隔日早上8時，都能「刷臉」自由進出。

蘇澳鎮公所表示，阿里史冷泉是在地人的生活重心，過去全天候均能進出裸湯，委外管理後顧及原有權益，白天向管理人員出示證件，非營運時間則規劃可透過辨識系統進出，目前尚在測試階段。

委外業者詹姓總經理說，阿里史男女裸湯外已各放置一台人臉辨識系統，每台造價約4萬元，系統是自行研發，主要收集大數據分析，初步功能為測量體溫及人臉識別，監控進出者有無發燒，並記錄入場人次、時間等。

他說，第2階段才會啟動識別功能，在不侵犯個資下，邀請鎮民登錄人臉，就能在非營運時間，刷臉自由進出，提高夜間管控效率及安全性，由於目前儘管進不管出，接續進出則都會管控，並設定3小時安全機制，若泡湯超過時間，系統就會自動發報，通知相關單位到場關心，避免發生危險。

常來泡湯的林姓鎮民說，過去裸湯入口處連一扇門都沒有，因不用收費，安全衛生較有疑慮，現在採遊客收費，能維持品質，環境也乾淨，未來啟用人臉辨識，雖會擔心留下紀錄，但若能方便進出加上保障安全，並不會排斥。

裸湯收費的蘇澳阿里史冷泉，建置「人臉辨識」系統，目前尚在測試階段。（記者王峻祺攝）

阿里史冷泉大眾池免費，裸湯則改收費。（記者王峻祺攝）

阿里史冷泉裸湯區設置人臉辨識系統。 （記者王峻祺攝）

阿里史冷泉裸湯水質乾淨、環境舒適。（記者王峻祺攝）

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