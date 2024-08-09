嘉義「東石海之夏」831回歸 煙火秀和演唱會同步登場

東石海之夏將有盛大的煙火秀。（嘉義縣文化觀光局提供）

2024/08/09 16:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣暑假最大型的活動「東石海之夏」，最後兩天因凱米颱風攪局而取消，嘉義縣政府今天宣布，東石海之夏在8月31日於東石漁人碼頭恢復舉辦，讓民眾抓住暑假的尾巴，活動主打「小孩放電，大人吶喊」，眾所矚目的海上煙火秀也將回歸舉辦。

縣府表示，當天活動加入水上氣墊設施，讓小孩在暑假開學前放電，隔天迎接新學期到來；海上煙火秀預計31日晚上9點施放，今年煙火再提升，超越歷年長達12分鐘，超過1.7萬發，最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足，最佳觀賞區為舞風草坪、常鱻廊道及觀海三路以及大船入港景觀台。

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當晚的演唱會歌手雲集，有超級星光大道的林道遠、聲林之王的張若凡、創作型歌手李晉瑋、百萬直播主療癒女聲楊淨宇及獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想super band。

嘉義縣文化觀光局表示，東石海之夏「嘉香好覓」展區由東石商圈觀光發展協會、布袋街區觀光發展協會、特色產業聯盟協會和嚴選伴手禮協會、朴子市魅力商圈發展協會及嘉義縣農會聯合展售，民眾可開心採買特產。

親子活動有韓國氣球達人Kim、小丑泡泡秀、龍來嘉玩帶動跳、神奇魔術秀、恐龍氣球DIY及蝶古巴特蚵殼DIY等互動；氣墊遊具將有超大型的水池以及大象造型滑水道讓民眾涼快一夏，免費進場，活動資訊可上東石海之夏臉書粉專或嘉義縣文化觀光局官網查詢。

嘉義縣政府邀請民眾來東石海之夏。（嘉義縣文化觀光局提供）

東石海之夏有許多親子活動。（嘉義縣文化觀光局提供）

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