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50隻小雨燕嗷嗷待哺！凱米過後傷鳥爆量 台南急徵活蟲、志工

颱風過後傷鳥爆量，尤以小雨燕數量最多。（圖由台南鳥會提供）

颱風過後傷鳥爆量，尤以小雨燕數量最多。（圖由台南鳥會提供）

2024/08/09 15:54

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風過後，加上接連大雨，傷鳥爆量，台南市野鳥學會短短幾天受理的傷鳥多達上百隻，其中以小雨燕50隻最多，傷鳥嗷嗷待哺，又得全靠人工餵食，讓工作人員累翻了。台南鳥會發聲公開急徵活蟲和志工加入。

由於台南鳥會人力及食物嚴重不足，台南鳥會常務理事潘致遠今天也疾呼，颱風天後到現在，鳥會專職、工讀生和救傷志工們都忙到快升天了，請大家有錢捐錢，有物資捐物資，有能力加入志工就加入志工。

台南鳥會總幹事林岱瑢表示，平時鳥會救傷案件1天約10件左右，但這次凱米颱風過後，加上接連而來暴雨，救傷案件暴增，這幾天多達100多隻，其中約有20隻已順利野放，其他還待餵食及救援的傷鳥約8、90隻，以小雨燕最多，目前還有50隻，其次為都市中常見的斑鳩、麻雀。

林岱瑢說，這些傷鳥都必須靠人工餵食，但鳥會救傷人員最多只有3人，每天從早到晚要餵食、照顧這些傷鳥，人力嚴重不足，大家都累翻人，亟需熱心志工幫忙，另外小雨燕等傷鳥目前也缺少活蟲昆蟲（蟋蟀、杜比亞、蠟蟲、黑水虻、麵包蟲、大麥蟲、蝴蝶、蜻蜓、蒼蠅、大水蟻、活著的無農藥菜蟲）及換羽用營養品等物資。

台南鳥會統計，去年共接獲民眾2167件傷鳥救護案件，共計2435隻次，包含109種動物。

颱風過後傷鳥爆量，尤以小雨燕最多，傷鳥全靠人工餵食，讓鳥會員累翻了。（圖由台南鳥會提供）

颱風過後傷鳥爆量，尤以小雨燕最多，傷鳥全靠人工餵食，讓鳥會員累翻了。（圖由台南鳥會提供）

颱風過後傷鳥爆量，尤以小雨燕數量最多，而且不少都是落難的成鳥。（圖由台南鳥會提供）

颱風過後傷鳥爆量，尤以小雨燕數量最多，而且不少都是落難的成鳥。（圖由台南鳥會提供）

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