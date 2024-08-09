三重碧華國中增建校舍盼落實在地就學 新北教育局：提撥經費供學校辦理

新北市三重區碧華國中校門。（記者羅國嘉攝）

2024/08/09 15:32

〔記者羅國嘉／新北報導〕落實在地就學是新北市府積極推動的一項政策，但今年三重區的碧華國小及五華國小的畢業班有25班，而碧華國中只能容納15班，導致居住在附近的學童無法就讀，要改到鄰近的國中，甚至要過重陽橋到台北市就讀，市議員盼市府在碧華國中增建一棟教學大樓。教育局表示，將先行提撥15萬經費，供學校辦理未來學生數評估及興建教學大樓可行性計畫。

市議員李翁月娥指出，今年碧華國小及五華國小的畢業班有25班，而碧華國中只能容納15班，居住在附近的學童卻無法就讀，要到鄰近的三和國中、光榮國中，甚至過重陽橋到台北市就讀，為了碧華國小及五華國小畢業生能夠在地就學，要求市府在碧華國中再增建1棟教學大樓。

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李翁月娥說明，碧華國中新建校舍不僅是要解決兩所國小畢業生的問題而已，附近的新建大樓林立、環狀線也正在興建，等未來都完工後，一定湧入更多的人口進來，所以碧華國中新建教學大樓勢在必行，而新建大樓的預定地，總面積約1600平方公尺，希望未來能夠緩解學生無法在地就學的問題。

慈福里里長邱茂泉表示，從去年至今學校招生數都額滿，尤其今年又剛好遇上龍年就學人數更多，造成部分學生無法就讀該校，特別是這一帶有重劃區有些剛搬進來，戶籍設置時間就沒那麼早，導致排不到正取生名額，所以約有200名備取生得透過轉介到其它鄰近學校，也有一部分家長選擇私校或到台北市學校就讀。

碧華國中校長林建成說，目前有部分教室是提供幼兒園使用，如果有機會增建校舍一方面可解決國中端教學大樓教室不足問題；二方面可解決幼兒的情緒、哭聲，影響到國中上課問題，如果能夠將幼兒園與國中教學區做明顯區隔，在教學上就會有更優質的空間與彈性。

教育局回應，北北基桃為共同生活區，學生在地就學率或因搬遷、家長工作地、交通便利及教育選擇權等問題而有差異，不過新北市國小升國中新生人數從110學年度3萬210人（約93.48％），至113學年度已提升3萬1967人（約近95％）。

教育局表示，為落實在地就學，將持續關心碧華國中學區學生就學需求，並就該區在地就學需求、學齡人口結構及區域未來發展情形進行整體性評估，如有興建大樓需求，則如實提報市府審查，以維護學生就學權益為優先。另外，教育局將先行提撥15萬元經費，提供學校委託專業人員辦理未來學生數評估及興建教學大樓可行性計畫，做為政策參考用途。

新北市議員李翁月娥表示，新建大樓的預定地總面積約1600平方公尺，希望未來能夠緩解學生無法在地就學的問題。（記者羅國嘉攝）

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