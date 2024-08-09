棒！「好嘉筍」品牌兼顧保育 慘！烏殼綠竹筍遭災剩不到2成

颱風肆虐後，嘉義盛產中的烏殼綠竹筍產量銳減。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/09 14:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農業部林業及自然保育署嘉義分署為保育嘉義地區諸羅樹蛙的竹林棲地，正式發表「好嘉筍」鮮筍品牌，向各界推薦來自嘉義健康美味又兼顧諸羅樹蛙保育的烏殼綠竹筍，但在風光發表的同時，筍農卻苦不堪言，因為強颱「凱米」肆虐致烏殼綠竹筍產量剩不到兩成，個個損失慘重。

嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社理事主席林勝瑋表示，這次在「凱米」強風襲擊下，烏殼綠竹被吹得東倒西歪，不少枝幹折斷，嚴重影響到竹筍的生長，絕大多數黑布也都被吹著稀爛，必須重新覆藝，鄰近溪流的竹筍園更是重災區，整園被含砂量超過的洪水漫流過後，竹子根部慘遭黃泥淹沒，這個產季也付諸東流。

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林勝瑋指出，烏殼綠竹筍雖是四季筍，一年到頭都可以生產，但以4到9月這半年為盛產季，這次遭颱風肆虐，整體產量不及往年同期的兩成，價格也來到每台斤70元的高價，但不少筍農根本無筍可採，就算有也是寥寥無幾，這也凸顯農業保險的重要性，希望政府單位可以正視筍農的心聲，早日將竹筍納入保險品項。

嘉義分署新近發表的「好嘉筍」鮮筍品牌，除替新鮮竹筍穿上美觀的真空外包裝外，同步推出超實用的保冷袋、堅固耐用的提袋以及超可愛的諸羅樹蛙布偶，成為搭配「好嘉筍」販售推廣的最佳利器，期待透過包裝設計與周邊商品推出強化品牌識別、建構整體意象，希望民眾一同以消費支持諸羅樹蛙的保育行動。

嘉義分署分署長張岱表示，「好嘉筍」視覺意象的內涵元素包括竹林、竹筍、農民營造的水域棲地、蝌蚪、落葉等，呈現出諸羅樹蛙與竹林之間的緊密關係，體現友善農業對於自然生態的尊重與保護，品牌包材設計以減塑、友善環境為核心，採用FSC認證的紙張製作，符合現代消費者對環保與永續發展的要求。

這次颱風帶來暴雨，鄰近溪流的烏殼綠竹園損失慘重。（記者蔡宗勳攝）

保育諸羅樹蛙的「好嘉筍」系列商品正式發表。（記者蔡宗勳攝）

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