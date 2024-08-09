淡水漁人碼頭煙火秀週日登場 觀賞點秘境大公開

新北淡水漁人碼頭煙火秀將於8月11日與9月8日兩天，晚間8點施放10分鐘主題煙火秀，並加碼10分鐘無人機燈光秀；圖為去年淡水漁人碼頭煙火秀。（新北市漁業處提供）

2024/08/09 14:32

〔記者羅國嘉／新北報導〕每年暑假必看的新北「淡水漁人碼頭煙火秀」將於8月11、9月8日在漁人碼頭登場，一系列表演當晚7點起陸續展開，晚間8點施放10分鐘長海景煙火，新北市漁業及漁港事業管理處也提供最佳賞煙火處，像是木棧道主會場、福容飯店前的觀海廣場及環港步道、滬尾休閒園區旁油車口木棧道、淡水第一漁港和對岸八里端的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘等。

漁業處指出，淡水漁人碼頭煙火秀於2020舉辦，至今已有4年，於每年的暑假期間都會在漁人碼頭辦理煙火活動，而今年除了煙火秀，更加碼無人機表演，由於本週遇上七夕情人節，因此8月11日仲夏繽紛樂開幕活動將由無人機揭開序幕，透過200台無人機在淡水的夜空中排列出情人元素的圖案，表現出戀人情話傳遞、相遇相識到送出定情禮物的愛情故事。

請繼續往下閱讀...

漁業處說，緊接著登場的煙火秀，搭配大量高空煙火及8吋的煙火彈，以三階段的「緣定淡水」、「夏日嬉戲」及「鵲橋之約」展演橋段，呈現出浪漫「淡海情緣」的七夕情人節主題，而仲夏夜晚的漁人碼頭不只煙火，還有情人節限定水舞，8月16日前來漁人碼頭，就能欣賞到情人節限定版的光雕水舞展演，每日首末場晚間7點、9點，水舞更結合雷射燈光秀一同展演。

至於民眾想找到一個絕佳的拍攝位置、一睹煙火之美，漁業處建議，漁人碼頭區域建議可至木棧道主會場，是最接近煙火的第一排，最能感受現場震撼，另一旁的福容飯店前觀海廣場及環港步道亦可近距離觀賞煙火，而漁人碼頭外的滬尾休閒園區旁油車口木棧道、淡水第一漁港，以及對岸八里端的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，也是觀賞煙火及河岸景致的場所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法