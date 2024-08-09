真是悲情！ 台南某國宅社區整排高大黑板樹遭「砍頭」

台南市南區某國宅社區整排黑板樹遭「齊頭式」砍平。（李先生提供）

2024/08/09 14:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高溫炎夏，樹木是最佳消暑陪伴，可是南區某處國宅社區，卻在這時候將社區內整排約20棵高大黑板樹「砍頭」，讓住戶看了很心痛，感歎「台灣最美風景是人， 破壞風景也是人」！

李姓住戶說，社區原本綠意盎然，日前出現大型機具將整排高大黑板樹如同「行刑式砍頭」，淒風苦雨中，電鋸犀利聲音，格外令人心如刀割，沒想到不僅黑板樹，其他樹型較高壯的樹木最近也陸續慘遭修理得不成樹型，打探下，原來是社區管理單位開會決定雇工修樹，讓他很無奈！

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李姓住戶感歎，他旅遊參訪日本社區，社區護樹作法是定時修剪，架上梯子以人力慢慢修剪，再打掃落枝落葉，居民樂意分工合作，如此尊重生命、友善樹木作法，台灣比不上。以大型機具直接砍樹，固然經濟省錢又快速，可是這樣便宜行事作法，對樹木粗暴對待，很多人是無感的，「台灣最美風景是人，破壞風景也是人」！

他將影片釋出來，呼籲大眾重視樹木生命教育，莫存「樹木種了就有」的心態，其實「十年樹木、百年樹人」也應視為生命教育意義，珍視所有生命是美德，從公部門到民間共同努力營造城市友善環境。網友留言：「感傷無奈」、「樹砍成這樣能活嗎」、「政府都這麼砍樹了，百姓有樣學樣」、「台南不是友善樹木城市」。

大型機具與電鋸將高大黑板樹直接砍平，樹木「屍首分離」這樣場景不斷重演。（李先生提供）

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