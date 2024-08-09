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七夕茶香戀愛ing 竹縣邀來峨眉品味異國浪漫

新竹縣峨眉鄉國際移民日異國茶香藝文活動，明（10日）下午2點到晚上8點將在峨眉天主堂廣場登場。（新竹縣政府提供）

新竹縣峨眉鄉國際移民日異國茶香藝文活動，明（10日）下午2點到晚上8點將在峨眉天主堂廣場登場。（新竹縣政府提供）

2024/08/09 13:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕想在七夕享受一場跨越國界的浪漫約會嗎？新竹縣峨眉鄉國際移民日異國茶香藝文活動，明（10日）下午2點到晚上8點將在峨眉天主堂廣場登場，融合東方美人茶與異國風情的文化盛宴，歡迎熱戀中的情侶、家庭親子，還是對多元文化充滿好奇的探險家一起來體驗！

社會處表示，這場活動不僅是對新住民文化的致敬，更是一個讓所有縣民共同參與、感受多元魅力的絕佳機會。希望通過茶香、美食和多元才藝等展演，搭建一座連接不同文化的橋樑，讓每個人都能在這裡找到屬於自己的浪漫。

社會處表示，活動包括多元才藝表演、異國風味美食、小農市集及異國茶席體驗，5種來自不同國家的茶飲，將帶大家展開一場跨越時空的味蕾之旅；別忘了參與浪漫的七夕鵲橋許願活動，說不定心願就會在異國茶香中神奇地實現！

社會處特別介紹，除峨眉鄉新住民關懷據點外，新竹縣還設有7個新住民關懷服務據點，分布竹東、湖口、寶山、關西、芎林、新埔及新豐等地區，除提供培力課程、社區宣導活動等服務，每個據點皆發展特色服務，例如竹東區提供課後陪讀服務，寶山區協助就業媒合，關西區設有豐富的閱讀資源，新埔區則有提供一塊農地供新住民免費種植東南亞香草植物。

新竹縣峨眉鄉國際移民日異國茶香藝文活動，明（10日）下午2點到晚上8點將在峨眉天主堂廣場登場。（新竹縣政府提供）

新竹縣峨眉鄉國際移民日異國茶香藝文活動，明（10日）下午2點到晚上8點將在峨眉天主堂廣場登場。（新竹縣政府提供）

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