新北小神農華佗營中藥入菜 認識藥性味、功效玩烘焙

新北小神農華佗營登場，小朋友體驗中藥材入菜烘焙課。（記者羅國嘉攝）

2024/08/04 18:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦「小神農華佗營」，今（4）日在八里區中華穀類食品工業技術研究所（簡稱穀研所）展開，此次活動共計60名國小學童參與，由中醫師們帶領小朋友認識人體穴位與辨識中草藥性味與功效，並將中藥材入菜，親手DIY烹調百合培根義大利麵，及山藥蓮子雞湯和製作肉桂茴香酥餅、枸杞桂圓蛋糕，豐富又多元的課程讓學童玩得不亦樂乎。

衛生局局長陳潤秋指出，今年「小神農華佗營」跨域合作，結合新北中醫師公會和穀研所，將藥食同源的中藥材料理入菜，拓展學童對中醫藥的認識，認識中草藥的多元變化。

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新北中醫師公會理事長陳建輝表示，今年中醫師們帶領小朋友學習八段錦及穴位保健外，也認識藥用植物及中草藥，如炙甘草、決明子、浮小麥等性味與功效，並親手製作香草茶，讓小朋友體驗並享受歡樂、友善的知性教學之旅。

衛生局表示，此次活動帶領學童深度探索中醫藥的奧秘，有獎徵答活動中小朋友更是紛紛舉手搶答，因此透過此次活動，歡迎還沒有參加過的國小學童，明年要把握機會報名，一起享受中醫藥的學習之旅。

新北小神農華佗營登場，小朋友熱情參與有獎徵答活動。（記者羅國嘉攝）

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