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日本低壓帶明起接近台灣！ 一次看懂未來一週天氣變化

氣象署公布未來一週降雨預測。（中央氣象署提供）

氣象署公布未來一週降雨預測。（中央氣象署提供）

2024/08/04 18:17

〔記者蔡思培／台北報導〕未來一週台灣為高溫炎熱天氣，紫外線指數也偏高，但週三後午後雷陣雨會擴大至全台。氣象署也發布高溫資訊，明天白天台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

預報員葉致均表示，本週各地為多雲到晴，明天日本南方海面低壓帶逐漸接近台灣，水氣也會增多，但明天白天仍是多雲到晴天氣，清晨到上午中南部沿海有零星降雨，嘉義以南、各地山區有局部短暫午後雷震雨。

明晚至週二，低壓會更靠近，西半部、基隆北海岸會有不定時零星降雨出現，週二午後雷陣雨區域會較明顯。嘉義以南、苗栗以南山區容易有局部大雨，其他地方山區有午後雷陣雨。

週三後低壓逐漸減弱，但台灣附近仍是低壓環境，風場為微弱西南風，迎風面的中南部仍有不定時短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨區域將擴大，全台各地都可能有午後雷陣雨。

溫度方面，未來一週各地仍可達32至35度，中南部、大台北、近山區可能出現36度的高溫。週四前台灣與外島地區紫外線指數都是紅色「過量級」或紫色「危險級」，在外曝曬15至20分鐘就可能被曬傷，週五後紫外線雖稍減弱，但仍可達黃色「高量級」。葉致均提醒，民眾外出要注意防曬、補充水分，並攜帶雨具預防午後雷陣雨。

氣象署也發布高溫資訊，明天白天台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣為黃色燈號。

日本南方海面至菲律賓東方海面有大低壓帶，但葉致均表示，低壓結構較鬆散，發展情況有限，預計週三後強度就會減弱，但日本南方海面仍是大低壓環境，要持續關注。

氣象署公布未來一週溫度預測。（中央氣象署提供）

氣象署公布未來一週溫度預測。（中央氣象署提供）

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