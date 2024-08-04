大溪慈湖七夕、中秋雙主秀 浪漫燈光+夢幻水舞饗宴

桃園市慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場迷人的夜景。（記者李容萍攝）

2024/08/04 17:54

〔記者李容萍／桃園報導〕迎接七夕、中秋節，桃園市政府觀光旅遊局串連傳統七夕、中秋節2大節慶，本月9日起的下午3點至晚上8點在大溪慈湖紀念雕塑公園打造「放假囉！來慈湖」全新主視覺，除了8月7至11日的七夕週安排星空浪漫燈光秀、9月14、15、17日中秋週安排月下夢幻水舞秀2大主題秀，現場並打造「閃耀愛情區」及「萌兔登月區」更有看頭，活動期間另有5天的週末精彩活動，邀請民眾造訪感受不同的慈湖新魅力。

觀旅局長周柏吟表示，慈湖是國家級的觀光景點，每逢週休假日吸引非常多的遊客造訪，慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場去年優化完工後，觀旅局繼舉辦「2023慈湖夜來香」活動，今年為帶動慈湖觀光再升級，帶領大家重溫慈湖夜間水舞光影魅力，自8月9日至9月17日的週末、國定假日舉辦「放假囉！來慈湖」為主題打造全新主視覺，以黃、橘、紅、藍、綠五種色彩，象徵月影流光、自然生態、裝置藝術、波光舞台、互生共榮、湖光映影。

請繼續往下閱讀...

今年慈湖活動與七夕情人節與中秋節結合規畫雙節慶雙主秀，8月9日至11日推出星空浪漫燈光秀；9月14、15及17日中秋週推出月下夢幻水舞秀，現場還有即將成真火舞秀、歌手Echo演出、廚師漢克烹飪秀、戶外電影院、太鼓、舞蹈、樂團等許多精彩節慶節目與市集FUN市集等系列活動。屆時活動現場布置融入牛郎織女、嫦娥奔月、月兔搗藥等神話愛情元素，打造出「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」兩大浪漫光環境。透過燈光、音樂與自然環境的完美融合，讓民眾感受慈湖夜間美好的視聽饗宴，在浪漫氛圍中歡度七夕與中秋佳節。

為讓民眾來慈湖遊免煩惱，觀旅局規畫藍線與綠線免費接駁車，藍線自北橫遊客中心（經國紀念館）站至慈湖導覽站，綠線自大溪橋頭停車場站至慈湖導覽站，發車時間8月9至11日、9月14、15及17日的下午2點30分起至晚間8點30分，視人潮機動調整，也可利用「台灣好行」501大溪快線、502小烏來線（假日行駛）、506東眼山線及桃園客運公車線，開車民眾可選擇慈湖停車場、北橫遊客中心停車場或大溪橋頭停車場，再搭乘免費接駁車前往慈湖會場玩樂。

桃園市慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場去年優化完工，觀旅局9日起舉辦「放假囉！來慈湖」系列活動。 （記者李容萍攝）

桃園市慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場迷人的夜景。（記者李容萍攝）

桃園市慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場迷人的夜景。（記者李容萍攝）

慈湖歷年的燈光水舞秀很有看頭。（資料照，記者李容萍攝）

桃園市慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場去年優化完工，觀旅局9日起舉辦「放假囉！來慈湖」系列活動。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法