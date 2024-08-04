高嘉瑜控車庫娛樂詐騙 北市消保官：本週進行調查

民進黨前立委高嘉瑜指控電影公司車庫娛樂詐騙，表示自己下載app後未獲業者宣稱贈票，反而被加入付費會員方案。（資料照）

2024/08/04 14:32

〔記者詹湘淇／台北報導〕民進黨前立委高嘉瑜表示，電影公司車庫娛樂透過電影票買一送一吸引民眾加入會員，不僅未獲贈票，反而被自動訂閱付費會員方案。北市消保官楊麗萍表示，目前已接獲車庫娛樂消費申訴11件，其中反映與此案情類似者有8件，本週將會同主管機關進行調查。

高嘉瑜指出，自己7月3日在車庫娛樂看到新海誠電影「秒速五公分」重新上映，廣告主打「149元再送一張電影票」，但須先加入app會員。但她刷卡之後不僅沒有多送一張電影票，只送「Magic Hour Premium月租方案，前30天免費」，直到8月3日凌晨3點50分收到車庫娛樂的刷卡199元紀錄，才驚覺自己受騙。

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高嘉瑜表示，車庫娛樂根本是掛羊頭賣狗肉，不僅沒贈送電影票，還透過贈送方案讓消費者不知不覺被綁定會員，之後每月收取會員費用，「刷卡時間還選在一般人熟睡的凌晨3、4點，真的是很怕你發現。」高嘉瑜說，受害者不只她一人，長期有許多消費者反映車庫娛樂App變相收取會費，甚至有個資外洩被詐騙的問題。

車庫娛樂指出，對任何銷售服務都有明載購買或贈送的品項內容、使用方式等資訊，若用戶覺得服務不適用，也可以隨時自行取消，訂閱模式與Netflix、Spotify等主流訂閱服務並無異同，若高嘉瑜對app的操作較為生疏，願協助操作app並取消訂閱。

台北市消保官楊麗萍指出，截至8月4日12時，北市已接獲車庫娛樂消費申訴11件，其中反映與此案情類似者有8件。楊麗萍說，該公司設立登記於台北市，北市消保官將於下週會同相關主管機關對車庫娛樂進行調查並請該公司說明詳情；若涉及廣告不實將移請公平會查察，若涉及違反《消保法》或《台北市消保自治條例》，將依情節按規定進行處置。

楊麗萍表示，任何交易包括訂閱月租方案，均須經雙方合意，消費者可主張未明確同意購買月租方案該交易未成立，民眾若與業者有消費爭議，可向各縣市政府提消費爭議申訴，由縣市政府協助雙方進行個案協調。

車庫娛樂聲明，對任何銷售服務都有明載品項資訊，用戶可以隨時自行取消。（車庫娛樂提供）

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