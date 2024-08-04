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國家卓越建設獎揭曉 竹縣觀光工程獲4大獎

新竹縣鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程，今年獲國家卓越建設獎「最佳施工品質類」與「最佳規劃設計類」優質獎2項大獎的肯定。（新竹縣政府提供）

新竹縣鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程，今年獲國家卓越建設獎「最佳施工品質類」與「最佳規劃設計類」優質獎2項大獎的肯定。（新竹縣政府提供）

2024/08/04 14:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2024國家卓越建設獎」近日舉辦頒獎典禮，新竹縣政府交通旅遊處執行的鳳坑濱岸水域遊憩區、雙新自行車道、以及竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場等3項工程，共獲4項大獎的肯定。

縣長楊文科表示，新竹縣擁有好山好水，孕育豐富觀光旅遊資源。全縣海岸線總長約11.8公里，新豐鄉約7公里長佔6成以上，其中鳳坑船澳因港內淤沙之故閒置，縣府向交通部觀光署爭取經費辦理「新竹縣鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程」，規劃新建水域活動區及活動廣場，改善串聯紅毛港紅樹林木棧道的生態步道環境，這次獲國家卓越建設獎「最佳施工品質類」與「最佳規劃設計類」優質獎的2項大獎肯定。

縣府積極與桃園市政府合作興建「新竹縣雙新自行車道跨橋工程」，新設雙新自行車及人行景觀橋，串聯新竹縣新豐鄉至桃園市新屋區的濱海自行車道路線，該工程榮獲「最佳施工品質類」金質獎肯定。

此外，考量溪南地區人口日益增多與民眾交通轉運的需求，縣府在竹東鎮興建「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場」，轉運中心提供10個客運接駁碼頭，地下停車場提供251席停車位。該工程繼去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎之後，今年再榮獲「最佳施工品質類」優質獎的肯定。

交通旅遊處長陳盈州說，縣府積極研擬規劃各項優質工程，未來將持續推動各鄉鎮觀光旅遊環境的營造，打造健全交通路網，使新竹縣不只是宜居城市，更能成為觀光城市。

「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場」，繼去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎之後，今年再榮獲「最佳施工品質類」優質獎的肯定。 （新竹縣政府提供）

「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場」，繼去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎之後，今年再榮獲「最佳施工品質類」優質獎的肯定。 （新竹縣政府提供）

「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場」，繼去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎之後，今年再榮獲「最佳施工品質類」優質獎的肯定。（記者廖雪茹攝）

「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場」，繼去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎之後，今年再榮獲「最佳施工品質類」優質獎的肯定。（記者廖雪茹攝）

「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場」，繼去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎之後，今年再榮獲「最佳施工品質類」優質獎的肯定。（記者廖雪茹攝）

「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場」，繼去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎之後，今年再榮獲「最佳施工品質類」優質獎的肯定。（記者廖雪茹攝）

「新竹縣雙新自行車道跨橋工程」串聯新竹縣新豐鄉至桃園市新屋區的濱海自行車道路線，榮獲今年國家卓越建設獎「最佳施工品質類」金質獎肯定。（記者廖雪茹攝）

「新竹縣雙新自行車道跨橋工程」串聯新竹縣新豐鄉至桃園市新屋區的濱海自行車道路線，榮獲今年國家卓越建設獎「最佳施工品質類」金質獎肯定。（記者廖雪茹攝）

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