台中梨山水蜜桃馬卡龍公園特賣 每顆10元限量300顆

台中梨山水蜜桃今天下午在太平馬卡龍公園舉辦促銷特賣，1 顆水蜜桃只要10元，每天限量300顆。（圖由市府農業局提供）

2024/08/04 14:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中市梨山地區為台灣高海拔水蜜桃主要產區，目前正是水蜜桃產季，台中市政府農業局一連2天在太平馬卡龍公園舉辦「桃界愛馬仕．精品蜜桃in梨山」活動，推出每顆水蜜桃只要10元促銷，每天限量300顆，民眾只要穿著粉色衣服到場，還可免費兌換1顆水蜜桃，吸引許多們眾到場，昨天農民準備600斤不到1小時就銷售一空，今年下午3點到6點繼續舉行特賣，歡迎民眾到場選購。

市府農業局表示，梨山地區為台灣高海拔水蜜桃的主要產區，栽培面積計234公頃，年產量約2246公噸，每年產期約從6月下旬至8月中旬，目前正是產季，因梨山地勢較高又位於大甲溪上游，日夜溫差大又有乾淨的水源，有利於水蜜桃累積糖分，產出的水蜜桃皮薄、果肉豐富且細緻多汁，有著討喜的粉紅色外觀，可媲美是愛馬仕等級的精品水蜜桃。

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農業局表示，因凱米颱風過後，消費者擔心水蜜桃品質受影響，昨天和今天特別在太平馬卡龍公園舉辦促銷，讓消費者可以現場挑選水蜜桃，昨天果農準備約600台斤的水蜜桃，不到1小時就銷售一空，今天果農再度準備新鮮的水蜜桃下山，歡迎民眾到場選購。

今天現場也將推出限量優惠，梨山水蜜桃每顆僅需10元銅板價，限量300顆，此外，還將舉行桃王競標活動，5顆裝市價超過千元的梨山水蜜桃禮盒以1元起標，昨天有民眾幸運以500元就標到，今天歡迎民眾到場搶標，活動現場還設有高達4米的裝置藝術以及1米的水蜜桃氣球滾動競賽，並配有水蜜桃食農教育闖關活動，完成任務者可免費獲得限量的梨山水蜜桃泡芙。

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