八掌溪淤積嚴重河段清淤工程完成前置作業 明展開清運作業

八掌溪淤積嚴重的瓶頸河段，河道僅剩下約1/5。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/04 13:13

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕八掌溪中游這次颱風釀嚴重水患，凸顯清淤工程迫在眉睫，經嘉義縣、市和台南市立委攜手據理力爭，台糖公司允諾提供土地暫置清淤土方，第五河川分署完成緊急採購作業，今天可完成前置作業，明起展開清運作業，25個工作天將清45萬立方公尺，後續擴充45萬立方公尺，期能解決燃眉之急。

八掌溪中游淤積嚴重阻撓水流，這次強颱「凱米」豪大雨山洪暴發，八掌溪中游北岸嘉義縣水上、鹿草與南岸台南市後壁、鹽水都因溢堤成水患重災區，經嘉義縣蔡易餘、陳冠廷、嘉義市王美惠、台南市賴惠員等立委與台糖公司協商，終獲台糖同意提供3處土地做為清淤土方暫置場。

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第五河川分署長吳明華表示，台糖提供的土方暫置場面積合計54公頃，可以堆置340萬立方公尺土方，8月2日完成清淤緊急採購行政程序，這兩天進行工區便道施設與堆置區整理等前置作業，明天卡車就可以開始載運土方，25個工作天預計可清45萬立方公尺，後續再擴充45萬立方公尺。

吳明華指出，第一階段緊急清淤工程，主要是針對水上、後壁間縱貫鐵路橋到國道1號高速公路橋約3公里長瓶頸河段，這裡因淤積相當嚴重，估算要達到100年防洪頻率的保護標準，短期就要清疏300萬立方公尺，因而緊急清淤進行的同時要編列一般採購的預算書，全面展開「通合橋」至國道1號高速公路橋約13公里長河段的疏濬清淤工程。

八掌溪淤積嚴重的瓶頸河段，河道僅剩約1/5。（記者蔡宗勳攝）

八掌溪淤積嚴重的瓶頸河段，淤積高度逼近廢台糖鐵道橋。（記者蔡宗勳攝）

八掌溪淤積嚴重的瓶頸河段清淤工程工區便道施設。（第五河川分署提供）

八掌溪淤積嚴重的瓶頸河段清淤工程土方堆置區整理中。（第五河川分署提供）

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