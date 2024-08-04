北市最大跨校公益活動 98名國、高中生郵輪海外見學

台北市長蔣萬安4日出席中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動授旗典禮，會中蔣萬安與在場學生及家長近距離互動。（記者羅沛德攝）

2024/08/04 13:07

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員應曉薇協助媒合資源籌辦的「113年度中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動」，今（4）日由台北市長蔣萬安授旗出發，鼓勵學生到國外走走看看，增加視野；學生宣誓代表大理高中張同學也強調此行會在安全的前提下學習，「走出台灣、邁向地球村」，未來都能成為更好的人。

台北市教育局指出，此次海外見學團共有98名學生、跨12校共21名老師陪同，可以說是台北市最大的跨校團隊；相關經費由台北市議員應曉薇捐出選舉補助款並協助募款，獲得寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥大力協助，遴選出中正、萬華區位用功、孝順且大部分皆未曾出過國的國、高中生，將於8月14日啟航到日本沖繩、石垣島進行5天的國際交流。

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蔣萬安致詞時引用聖奧古斯丁「世界是一部書，不旅行的人只讀了一頁」，以及馬克吐溫「旅行是偏見，偏執和狹隘的殺手」，來強調旅行的重要性；也提到台北市和基隆海科館簽訂MOU，藉此提升學生們對海洋世界的認知，這次活動不僅結合台北市一直重視的國際教育和雙語教育，也加入了海洋教育元素，學生們搭乘郵輪前往日本石垣島及沖繩，透過實地體驗、了解當地文化，學習海洋知識。

蔣萬安表示，除了教育局補助隨行教師費用、悠遊卡公司準備客製化悠遊卡贈送參加的同學，希望學生們在為期5天的旅程中能夠有所收穫，並提醒同學們務必注意自身安全，聽從老師指導，相信這次的海外見學團對學生來說將是一次難忘且有意義的經驗，鼓勵學生們將相關過程記錄下來，成為未來人生旅途中重要的一部分。

應曉薇表示，除了希望同學們專注於旅遊體驗外，也安排多樣的探險活動，希望讓他們留下滿滿快樂的回憶；也希望藉由這次去看看遼闊世界的機會，增進自信心與國際視野、認識不同的朋友，去追逐自己的夢想，未來更有能力薪火相傳，回饋社會。

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