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馬公市公所表揚27位模範父親 員工自製許願平安燈最吸睛

馬公市公所表揚模範父親，表達父親節快樂感恩。（記者劉禹慶攝）

馬公市公所表揚模範父親，表達父親節快樂感恩。（記者劉禹慶攝）

2024/08/04 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所於今（4）日在百世多麗花園酒店舉辦「馬公模範．父耀鴻圖」模範父親表揚活動，馬公市大家長黃健忠頒獎，代表市民向27位模範父親表達最崇高的敬意，其中會場最受矚目的是員工自製「許願平安燈」，由廢棄酒瓶搖身變寶，成為最有紀念性的父親節禮物。

馬公市長黃健忠表示，父親在家庭中的重要角色，並呼籲大家及時表達愛與孝順。他特別提到，許多父親即使成為祖父，依然為家庭提供支持與庇護，以無私的愛心帶來穩定與溫暖。黃市長祝福全天下的爸爸們「父親節快樂」，並呼籲大家珍惜與父親相處的每一刻。

活動中，最高齡的模範父親羅新惠先生，今年93歲，以其無私奉獻和偉大父愛成為活動亮點。他一生從軍，歷經士兵、士官至軍官，曾獲蔣中正總統頒發「忠勤勳章」。退伍後在澎湖縣政府稅務局服務，榮獲行政院頒發的任職服務獎章，即使年屆93歲，羅先生仍保持閱讀的習慣，展現終身學習的精神。最年輕的模範父親為65歲的蘇全盛先生。

今年馬公市公所模範父親，包括羅新惠、蔡萬力、蔡頂松、高麗樟、陳順謙、謝守仁、林春得、吳文信、邱再添、陳自溪、洪文達、楊萬宗、王茂雄、陳清榮、郭以梧、吳華傑、林勝常、王苟甚、黃天才、陳成長、解連城、歐來進、王啟昌、莊喜華、洪頂文、陳美望及蘇全盛等27位父親。

每一位模範父親都是家中頂梁柱，全家都陪同上台領獎分享榮耀。（記者劉禹慶攝）

每一位模範父親都是家中頂梁柱，全家都陪同上台領獎分享榮耀。（記者劉禹慶攝）

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