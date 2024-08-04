美濃憨兒窯遭火噬 林芯嬡攜手希望義工團助重生

美濃憨兒窯浴火重生，瓏山林實業董事長林芯嬡（右2）與希望義工團們，將希望之鑰交給憨兒窯理事長曾炎輝（右3）。（記者許麗娟攝）

2024/08/04 12:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕去年10月因鄰居的一場大火，美濃憨兒窯受波及也火舌吞噬，原本這裡是憨兒們每天快樂做窯土的家，家沒了，讓他們傷心難過，也無所適從，瓏山林實業董事長林芯嬡得知後，決定出資188萬元，並由希望義工團的志工們出力協助重建，今（4）日憨兒窯開心入厝，林芯媛現場感動不已，並說「因為有需要，所以我們就過來。」

希望義工團理事李松原說，美濃憨兒窯收了近20位來自旗美、六龜等偏鄉地區的學員，每位學員背後都有非常坎坷的家庭故事，憨兒窯被大火燒毀後，學員看到「家」被燒了，第一時間都想衝進去搶救他們的書包和作品，因為他們對這個教室充滿非常深厚的情感，這是他們每天都要來上課學習的地方。所以義工團獲知後，也得到林芯嬡的資助，出動來自全台灣200多個人次，花了2週的時間完成裡面所有的設備，和加強工作坊原本的不足之處，甚至在2樓打造了作品展示區，讓民眾也能來這裡欣賞和購買他們的作品。

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瓏山林實業董事長林芯嬡表示，她的父親《自由時報》創辦人林榮三非常愛台灣這塊土地，她想要繼承父親的遺志，為台灣這塊土地、為弱勢團體做公益服務。

林芯嬡說，今年2月希望義工團理事尤瑞豊向她提到憨兒窯被燒掉、孩子很可憐，這些來自天堂慢飛的天使，他們雖然不善用言詞表達情感，卻是她心目中不向命運低頭的勇士，也很感謝課教老師和義工幫助他們克服障礙和困難，讓他們學習進入社會，可以自力更生賺取收入，她覺得很棒，就像她父親講的「我們有能力，就要為台灣這塊土地多做一些」。

林芯嬡今天特別到美濃參加憨兒窯「入厝」活動，她說，看到憨兒們為了感謝她和義工團們跳舞，這支舞對一般人來說非常簡單，但是對他們來說卻非常困難，尤其她看到老師跪在地上教著孩子如何擺動，瞬間哽咽地說：「這是我今年看到最美麗的背影」，並現場為憨兒窯入厝開紅盤，購買憨兒製作的硅藻土皂送給每一位參與的義工。

林芯嬡也感謝像「藍色小精靈」的希望義工團，她說，有錢很重要，但是沒有人願意在這麼嚴酷的氣溫之下，他們幾乎1年365天在不同的案子中穿梭，要忍受高溫、寒冬，開心地為每例個案和孩子的需求很努心的付出，在最短的時間讓孩子能回到熟悉的地方。

希望義工團理事長尤瑞豊則表示，每一次開協調會時，林芯嬡都會說，以前她爸就叮嚀她，不管是幫助別人或幫助弱勢，「錢毋是沙螺仔殼（台語，意謂錢不是像廢棄物一樣要多少有多少）」，一定要慎選個案，相信這幾年來義工團也沒有讓她失望。

父親節前夕，林芯嬡說，父親在世時，每次和主管們開會都不會去罵員工，永遠都是罵她，她都被罵到回辦公室哭，後來經理告訴她，「你爸爸愛你們，但他不捨得、也不想去罵員工，他覺得員工只要是聰明的，就知道這些話是對著他們說的，不是對你說」，這句話她到父親走了才體會到，明年父親去世將滿10年，她非常感念和感謝他，過去父親很忙，都無法到各地方走一走，她很榮幸遇到尤理事長能為台灣做事，她也相信，父親在天上看到了會說「女兒，妳做對了！」

林芯嬡（中）參觀重生開張的憨兒窯。（記者許麗娟攝）

被大火燒毀的憨兒窯重建入厝，希望義工團與瓏山林實業董事長林芯嬡一同到場慶祝。（記者許麗娟攝）

被大火燒毀的憨兒窯重建入厝，希望義工團與瓏山林實業董事長林芯嬡一同到場慶祝。（記者許麗娟攝）

林芯嬡（左）將資助憨兒窯重生的支票交給希望義工團理事長尤瑞豊（左）。（記者許麗娟攝）

憨兒窯致贈憨兒們燒製的作品表達對林芯嬡的感謝。（記者許麗娟攝）

憨兒窯去年2月被大火燒毀的情形。（記者許麗娟攝）

憨兒窯去年2月被大火燒毀的情形。（記者許麗娟攝）

重建後的憨兒窯。（記者許麗娟攝）

重建後的憨兒窯。（記者許麗娟攝）

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