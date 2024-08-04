中元環保普度月 嘉市首辦定點紙錢集中專車

嘉市在中元環保普度月期間，配合環境部「新紙錢三燒」政策推廣多項環保祭祀措施。（圖由嘉市政府提供）

2024/08/04 12:42

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕進入農曆7月，嘉義市在中元環保普度月期間，配合環境部「新紙錢三燒」政策推廣多項環保祭祀措施，今年首度試辦定點紙錢集中專車，中元節（國曆8月18日）下午1點半至5點半停放在西門街與永安街口，紙錢收集後，將送至嘉市焚化廠集中焚燒。

環境部提倡「新紙錢三燒」即「乾淨燒」、「適量燒」及「替代燒」，「乾淨燒」為紙錢經由有防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒以減少污染排放；「適量燒」為鼓勵紙錢減燒並使用台灣製高品質紙錢，從源頭減少紙錢焚燒量；「替代燒」是採用以善代金或以米（物）代金等方式，希望逐步改變民眾燒紙錢的祭祀觀念。

請繼續往下閱讀...

市環保局表示，中元環保普度月期間（國曆8月4日至9月2日）持續提供「紙錢集中收運」服務，民眾可以電話（專線05-2255771）進行紙錢預約載運，亦可於轄內指定寺廟、社區共28處紙錢集中響應站（箱）就近響應。

市環保局長李佳禾表示，今年試辦定點紙錢集中專車，於中元節下午1點半至5點半停放在西門街與永安街口，紙錢收集後將載運至嘉市焚化廠集中焚燒，響應「乾淨燒」。

市環保局與嘉義家扶基金會、創世基金會嘉義分院、華山基金會嘉義市愛心天使站和嘉市腦性麻痺協會等社福團體合作推廣以善代金，鼓勵民眾將部分購買紙錢的費用轉捐給社福團體，以實際行動做公益，同時推出「中元普度以善代金我+1」活動，只要於活動期間捐款，就能獲得摸彩資格。

在以米代金推廣方面，市環保局結合嘉義城隍廟、九華山地藏庵、大天宮五穀王廟、北安宮、嘉義文財殿和嘉邑鎮天宮等6座寺廟合作設置以米代金響應專區，提供6500份寺廟專屬平安符造型代金米，供市民取用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法