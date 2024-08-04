「彰化GO購」發票登錄門檻提高，1個月累計飆到1.6億元。（彰化縣政府提供）

2024/08/04 12:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年買氣有多強？彰化縣政府第4年舉辦「彰化GO購」活動，雖然消費發票或收據登錄門檻首次從200元提高到500元，但活動開跑以來，33天累計登錄金額已破1.6億元，登錄筆數為8.1萬筆，成長幅度非常驚人。

縣府經濟暨綠能發展處指出，往年登錄都是要等到抽獎前幾天，民眾才拿著發票來登錄，還一度發生「滑壘組」人數太多，造成網路塞車。但今年則是完全不同，從活動起跑日開始，登錄情況非常熱絡，加上民眾已經熟悉活動辦法，一拿到發票就登錄，加上改用手機載具存雲端發票的民眾越來越多，讓登錄金額從7月1日開跑，統計到8月2日為止，共有8.1萬筆登錄，登錄金額已打破1.6億元，消費力非常強大。

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縣府經濟暨綠能發展處表示，由於活動辦法規定，將在今年9月、11月以及明年1月舉辦抽獎，如果登錄發票取得序號在第一次沒有抽中的話，將會繼續納入第二次抽獎範圍，就算第二次沒有抽到，還仍參加第三次抽獎。因此，發票越早登錄越好，可以有最多次抽獎的機會。

不少民眾也說，第一次參加抽獎序號累計總數，比起第二次、第三次來說都會相對的少，雖然今年9月、11月以及明年1月各抽出1輛轎車，有三菱GRAND LACNER、TOYOYA ALTIS油電豪華型、TOYOTA RAV4油電尊爵型等好車抽獎，越後面抽獎的獎項也有增加，但第一次抽獎的序號總數會比第二次、第三次都來得少，以小獎項來說，中獎機率應該會更高。

「彰化GO購」活動今年祭出總獎額2300萬元，並首次新增「年份好禮」，一旦中獎就可享有全縣22項在地知名的美食和商品1年份的好禮，包括中興米、阿璋肉圓、芬園楓坑米粉、森田洗面乳、除臭襪等等。每筆在彰化縣消費的發票或是收據，單筆500元的發票或是收據，每張最高取得10個抽獎序號，在「特定消費店家」與指定活動鄉鎮店家消費，又可多獲得一個抽獎序號。 查詢活動詳請可上網搜尋「彰化GO」。

手中有今年7月起在彰化縣消費的發票或是收據嗎？單筆500元以上就可參加！「彰化GO購」抽獎活動。（資料照，記者劉曉欣攝）

今年「彰化GO」活動又來了，新增「年份好禮」大獎。（彰化縣政府提供）

彰化GO購活動發票登錄提高到500元，也祭出超過2000的總獎金。（彰化縣政府提供）

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