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桃園市交通事故件數、死傷人數降 近5年機車事故數仍高於全國

桃園市近5年每10萬輛機動車輛事故件數均高於全國，機車事故死傷人數也居各運具之首。 （警方提供）

桃園市近5年每10萬輛機動車輛事故件數均高於全國，機車事故死傷人數也居各運具之首。 （警方提供）

2024/08/04 12:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府持續祭出創新政策改善交通，去年整體交通事故死傷人數較前年下降，但桃園市審計處報告指出，桃園市13個行政區中，有6區死亡數、4區受傷數較前年上升，而中壢、新屋2區死傷數均上升，且桃園市機車事故數近5年（2019至2023年）都高於全國。

審計處報告指出，桃園市去年整體道路交通事故4萬7973件，較前年4萬9110件減少，其中，去年道路交通事故死亡數248人，較前年259人減少11人，但中壢、平鎮、楊梅、蘆竹、大園、新屋6區死亡人數較前年上升，以蘆竹區增加13人最多，而去年受傷數6萬2900人，較前年6萬3703人減少803人，但桃園、中壢、大園、新屋4區受傷數較前年增加，以中壢區增加194人最多。

此外，桃園市每10萬輛機動車輛事故件數，從2019年2129件增加到去年2180件，且各年度事故數均高於全國，桃園市機車事故死傷人數也居各運具之首。

交通局長張新福表示，針對交通事故死傷數增加的行政區，每月道安會報上檢討個案並分析原因，但從整體來看，全市交通事故死傷數有下降趨勢，今年第1季整體死傷事故及交通受傷人數，更較去年同期下降1276件、下降10.2%與減少1818人、下降11.1%，下降幅度優於全國平均5.4%及5.6%，顯示在各項道安改善工作下，交通事故發生逐漸降低。

張新福表示，桃園市交通事故率以機車占比78%最高，機車事故數仍高於全國，交通局設置14處機車左轉專用車道並搭配左轉保護時相，率先與交通部公路局合作推動機車駕訓疊加補助，並持續辦理機車安全宣導課程，今年第1季機車死傷件數較去年同期下降1116件、下降10.9%。

交通局表示，桃園市為六都唯一人口正成長城市，且為雙北市共同生活圈，高度人口發展及流動人口，肇事風險也隨之提高，將持續透過工程、教育及執法3大面向逐步落實道安改善。

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