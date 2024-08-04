湖西鄉慶祝父親節 表揚模範父親、夫妻暨銀髮楷模

湖西鄉5位模範父親，接受各界表揚。（記者劉禹慶攝）

2024/08/04 11:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕父親節前夕，湖西鄉公所今（4）日舉辦模範父親、夫妻暨銀髮楷模表揚活動。除了感謝並表揚鄉優秀的父親之外，也將模範夫妻及銀髮楷模，納入表揚行列，共同弘揚孝道與家庭和睦的美德。活動現場，受獎人與家人們共享了這個難忘的時刻。

今日表揚活動共有模範父親5位、模範夫妻5對及銀髮楷模3位。模範父親：湖西村-辛茂林、紅羅村-洪文聰、隘門村-劉文端、林投村-郭文忠、中西村-戴能振。模範夫妻：湖西村-蔡萬吉、施月琴、林投村-郭文進、郭葉桂金、沙港村-朱石生、曾淑宴、龍門村-歐英達、歐許燕新、菓葉村-許明木、許乃。銀髮楷模：湖西村-辛長慶、青螺村-李天賞、龍門村-洪李春意。

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受獎人與家人們在特別佈置的拍攝區，由專業攝影師捕捉下這些珍貴的瞬間。開場表演由沙港村的歐其照先生帶來精彩的電吹管演奏，讓現場氣氛立即熱鬧起來。隨後，遊手好絃樂團民歌風格的表演，喚起了在場各位父親心中的美好記憶。

此次表揚活動還邀請了立法委員楊曜服務處段湘玲主任、許育愷議員、許國政議員、湖西鄉民代表會呂平清副主席、李麗美代表、王經邦代表等、民眾黨黨部吳立婷執行長、民進黨黨部顏家康主任、湖西、中西、林投、紅羅、隘門、龍門、青螺、菓葉等村長及鄉長夫人許淑芳等來賓共襄盛舉，共同見證這個溫馨感人的時刻。

湖西鄉公所表揚5對模範夫妻，表彰家庭和諧之道。（記者劉禹慶攝）

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