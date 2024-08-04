烤焦了！中市路口紅燈停等時間長達3分鐘 騎士凍未條

台中市台灣大道與公益路民權路口紅燈停等時間長達近3分鐘，夏季高溫，機車騎士被炙烤，大呼受不了。（圖由陳俞融提供）

2024/08/04 12:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市台灣大道與公益路民權路口及陳平路中清路口紅燈停等時間長達近3分鐘，夏季高溫，機車騎士被炙烤，大呼受不了，民進黨台中市議員陳俞融批評台中市號誌六都最多，卻毫無作為，要求市府比照北高實施夏日減紅燈秒數；交通局表示，考量夏季氣候炎熱，將評估縮短號誌週期或調整紅綠燈秒數可行性。

陳俞融指出，夏日氣溫創新高，台中交通號誌數量高達6515處，高居六都第一，在這樣的高溫環境下，許多紅燈等待秒數通常超過90秒，甚至高達近3分鐘，在炎炎夏日下無疑是一種煎熬，機車騎士和行人被迫在無遮蔽的路口久候，中暑風險大增，十分不友善。

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陳俞融說，交通局雖引入智慧化動態號誌系統，依路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，期望達到減少用路人停等紅燈效果。但全市僅113處，僅佔約1.7%，收效甚微。

以台灣大道與公益路民權路口為例，行人和機車騎士需在烈日下苦等約162秒才能通行；陳平路中清路口等待時間也高達154秒。

陳俞融指出，這些路口普遍缺乏遮蔽設施，迫使市民在炎炎烈日下長時間暴露，大大增加中暑風險；王姓騎士也表示，現在騎車等紅燈，太陽曬3秒就有灼痛感，隨便就達38度，整個城市像是一座烤箱。

議員陳俞融促市府實施夏日減紅燈秒數

陳俞融指出，台北市於2019年開始實施夏日減紅燈秒數專案；高雄市也在推動部分號誌紅燈縮短30秒的措施。台中市號誌六都最多卻毫無作為，根本慢半拍。

陳俞融建議市府全面檢討並縮短夏季紅燈等待時間，並加速普及智慧化動態號誌系統，同時評估在主要路口增設遮陽設施，保護等候的行人和機車騎士，為台中市民打造一個更安全、更舒適的交通環境。

交通局表示，台中市主要幹道在交通尖峰時段為有效紓解車流，號誌週期以180、150或120秒為規劃原則，離峰時段再依據交通流量調降號誌週期秒數，減少行人、車輛等候紅燈時間，並依據路口交通量、道路條件等設定最短綠燈時間，以確保行人安全通過路口。考量夏季氣候炎熱，將持續觀察長週期路口車流特性、行人穿越需求、道路幾何特性、幹道連鎖，評估縮短號誌週期或調整紅綠燈秒數可行性。

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