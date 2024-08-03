農曆七月來了！嘉義城隍廟中斷百年「開鬼門」儀式再現

嘉義城隍廟將打開的鬼門關火化。（記者林宜樟攝）

2024/08/03 23:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆七月到來，嘉義城隍廟正舉辦「城隍開恩全嘉開普」祭典，今晚農曆七月初一子時晚上11點，由張天師第64代傳人張澤丕道長擔任「嘉義城隍廟中元醮主法高功」，遵循古制，以道教靈寶科儀，呈現中斷百年的「開鬼門」儀式，完整呈現嘉義城隍廟中元祭典儀式。

城隍廟董事長賴永川表示，「城隍開恩全嘉開普」祭典儀式包含起鼓、豎燈篙、放水燈後，並舉辦替陽間的人驅除惡運的傳統民俗「百年敕水‧淨爐除穢」科儀，敘述天地間的正氣可收禁人世間一切邪惡，具有教導人心向善意涵，道長引領斗燈首、信眾等跨過淨爐驅除厄運、護佑平安，再舉行「開鬼門」開普儀式。

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賴永川說，道長引領斗燈首、信眾等跨過地上的三個爐，第一個叫烘爐，用爐散發的熱氣除去身體的冰冷，第二個叫淨爐，淨爐會發出檀香的氣味淨化你的心靈，第三個是個碗，裡面放進生醋代表正氣，儀式除去身上的穢氣，保佑未來一整年都能夠平安順利，廟方也準備可淨化心靈、除厄辟邪「城隍保庇平安皂」200個送給信眾庇祐平安。

廟方表示，嘉義城隍廟沿襲清代祭厲風俗，農曆七月由地方首長迎請城隍賑濟孤幽，在日治時期嘉義地區形成獨具特色的分區輪普。日治大正7年9月7日「臺灣日日新報」中的「諸羅特訊－地藏普渡」提到「……諸羅七月，盆祭盛開，地府朔日開門，城隍主之，晦日關門，地藏司之。……」因此地方流傳「城隍廟開鬼門，地藏庵關鬼門。」、「城隍廟開普，地藏王收普」的俗諺。

廟方表示，「開鬼門」為民間信仰中悲憫的象徵，透過農曆七月初一由城隍廟開啟鬼門，透過城隍尊神度牒引領，使孤魂等來到人間接受各地的普施，也是緬懷祖先及追思先烈的節日。

張天師第64代傳人張澤丕道長主持嘉義城隍廟開鬼門科儀。（記者林宜樟攝）

九龍赦科儀。（記者林宜樟攝）

開鬼門的神秘科儀。（記者林宜樟攝）

開鬼門的神秘科儀。（記者林宜樟攝）

嘉義城隍廟董事長賴永川將鬼門打開。（記者林宜樟攝）

嘉義城隍廟完成開鬼門儀式。（記者林宜樟攝）

「百年敕水‧淨爐除穢」科儀。（記者林宜樟攝）

「百年敕水‧淨爐除穢」科儀。（記者林宜樟攝）

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