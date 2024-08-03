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曾文水庫蓄水率100％卻沒裝滿 南水分署曝原因…

曾文水庫目前的滿水位標高228公尺，蓄水率已達100%。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫目前的滿水位標高228公尺，蓄水率已達100%。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/03 23:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「凱米」颱風為山區帶來豐沛降雨，灌飽了國內規模最大的曾文水庫，目前蓄水率雖然是100%，但有效容量卻低於5億立方米，水利署南區水資源分署表示，主要是根據運轉操作規定，8月份的滿水位標高為228公尺，並非枯水期的230公尺。

曾文水庫在凱米強襲後，風景區內毀損嚴重，一度暫時關閉，進行復建工作，適逢重新開園後的第1個週休假期，加上目前是滿水位，觀光客陸續湧入，遊賞湖光山色。

根據南水分署統計，今天的入園遊客近1700人次，預期後續的週休假期會再逐漸增加，由於曾文水庫風景區內剛歷經暴雨，道路落石雖已清理，仍籲請民眾小心行駛，注意安全。

南水分署也提到，依照運轉規定，曾文水庫正常滿水位，從5月上旬至8月下旬為標高228公尺，9月份為229公尺，10月上旬至隔年4月下旬為230公尺；但8、9月得視降雨預報，超高蓄水至230公尺。

換算後，標高230公尺的滿水位有效容量是5.0475億立方米，229公尺的滿水位有效容量是4.8605億立方米，而228公尺的滿水位有效容量，則是目前水情資訊所標示的4.6770億立方米。

南水分署觀測，截至今夜11點，曾文水庫的蓄水率100%，水位標高在228.37公尺，有效蓄水量近4.75億立方米，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.44億立方米。

曾文水庫重新開園後的第1個週休假期，遊客湧至。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫重新開園後的第1個週休假期，遊客湧至。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫目前滿水位標高228公尺，蓄水率已達100%。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫目前滿水位標高228公尺，蓄水率已達100%。（記者吳俊鋒攝）

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