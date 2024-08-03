「亞細亞最南日文圖書館」藏身竹田 辦曬書節永續台日情誼

屏東縣池上一郎博士文庫研究學會與六堆原鄉讀書學會合辦曬書節，圖為屏東縣池上一郎博士文庫研究學會理事長李中元。（記者陳彥廷攝）

2024/08/03 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本軍醫池上一郎博士曾派駐屏東竹田，視竹田為「第二故鄉」，晚年還捐藏書及著作，地方人士成立「池上一郎博士文庫」，不過近年經營陷入困境，催生的池上文庫的池上文學研究學會結合在地六堆客家原鄉讀書協會首辦曬書節，曝光珍貴館藏，盼能提振文學能量，永續經營與日本交流。

池上一郎雖然只來竹田2年，但為鄉親義診深獲崇敬。他對台灣和竹田念念不忘，戰後返回日本除了資助台灣留學生，晚年還匿名捐贈竹田鄉獎學金及其日文藏書，以劉耀祖為首的地方人士2001年於竹田車站前舊貨運所成立「池上一郎博士文庫」，創辦「屏東縣池上一郎博士文庫研究學會」經營，外牆還懸掛「亞細亞最南日文圖書館」牌匾。

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不過，受日文教育的民眾逐漸淍零，借還書不再踴躍，尤其去年竹田車站廣場的「竹田驛園」改善工程更不慎挖斷電線，池上文庫一度斷電，開門時間有一搭沒一搭，加上木造建築年老，長期濕氣重，日文藏書保存狀況岌岌可危，創辦者劉耀祖又於今年7月31日過世，整個學會士氣低迷，希望舉辦曬書節，讓外界更了解這個藏身在竹田驛站前的圖書館。

屏東縣池上一郎博士文庫研究學會理事長李中元說，館藏大多來自池上一郎捐贈，近年還有許多日本人在得知訊息也來捐書，館藏從一開始不到1萬本，現增加到2萬多冊，館藏有日本名作家森鷗外及夏目潄石等文豪的著作。他說，如果連外國人都這麼關心台灣的讀書風氣，台灣內部也應該要從文風鼎盛處提升整體閱讀文化，因此和「六堆原鄉讀書會」共同舉辦曬書節，歡迎有興趣的民眾來挖掘所好，擴大閱讀，持續以文化和日本交流。

六堆原鄉讀書學會理事長、前客委會副主委鍾孔炤應邀到場，他說，客家族群有「晴耕雨讀」美名，各堆都有所謂的「敬字亭」，中堆的竹田更有進階版的「文筆亭」，顯見文風昌盛，與學會合辦「曬書節」除了增加曝光，更盼外界能夠理解「池上文庫」應持續的原因及意義，永續成為南台灣與日本文化交流的基地。

池上一郎博士文庫掛有「亞細亞最南端的日文圖書館」牌匾。（記者陳彥廷攝）

池上一郎博士文庫館藏如今有2萬多冊。（記者陳彥廷攝）

屏東縣池上一郎博士文庫研究學會與六堆原鄉讀書學會合辦曬書節。（記者陳彥廷攝）

六堆原鄉讀書學會理事長、前客委會副主委鍾孔炤出席致詞。（記者陳彥廷攝）

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