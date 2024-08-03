10年有成！四川廚娘苦練畫技 首辦創作個展

四川廚娘李聯容苦練畫技，舉辦生平首場個展。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/03 22:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕與夫婿林志樺在台南新化老街開餐館的四川姑娘李聯容，以精湛的廚藝遠近馳名，她利用暇餘學習油畫，尤其公休日就閉門苦練，花卉、人物、景色等，功力持續精進，創作風格多元，10年有成，在楊逵文學紀念館舉辦生平首場個展。

李聯容嫁來台灣已經24年，於新化老街經營的重慶迎久餐館，道地口味的四川料理，深受饕客喜愛，在縣政府時期就獲選南瀛經典美食店家，每天門庭若市。

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從小喜歡塗鴉的李聯容，10年前，因緣際會參加了新化社大的油畫班，在名家陳春陽指導、啟蒙下，開啟個人的美術創作之路。

連李聯容自己也很難相信，原本執鏟炒菜的手，變成拿筆作畫，一樣不含糊，動靜之間，適應得很好，也展露了藝術天賦。

平常李聯容多在廚房裡忙，只能利用閒暇的時候來練習油畫，她表示，炒菜的節奏是快速又緊迫，只有進入創作的瞬間，可以心平氣和，什麼都不用想，而專注在其中。

對李聯容而言，人物創作是最不容易的，因此一開始就挑戰高難度，其實無論廚藝或畫技，在練習過程中都有遇到挫折的時候，但她從未放棄。

李聯容認為，人就像作物一樣，經歷了風雨、冰雪，就會更茁壯，作畫也是要克服挑戰，才能突破自己。

李聯容在畫壇前輩李牡丹的鼓勵下，於楊逵文學館舉辦油畫個展，共有44幅精彩創作與各界分享，活動持續至本月25日。

李聯容在新化老街經營川菜館，遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）

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