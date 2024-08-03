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騎YouBike到七股鹽山入園就送鹹冰棒 8/10起看風箏秀

遊客騎乘YouBike至台南七股鹽山，入園就送鹹冰棒，在雲嘉南景點拍照打卡還可參加自行車旅遊自主認證的抽獎活動。（雲嘉南管理處提供）

遊客騎乘YouBike至台南七股鹽山，入園就送鹹冰棒，在雲嘉南景點拍照打卡還可參加自行車旅遊自主認證的抽獎活動。（雲嘉南管理處提供）

2024/08/03 22:04

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處推廣低碳永續旅遊的自行車觀光，特別與台鹽七股鹽場合作，今天（3日）起到9月30日，遊客騎YouBike到七股鹽山，入園就送鹹冰棒，8月10日起還能欣賞七股鹽山大型風箏秀。

雲嘉南管理處處長許宗民推薦遊客搭乘「台灣好行」公車，加上租借YouBike自行車，就是低碳旅遊的運具，他說，在台南七股遊客中心、北門遊客中心及井仔腳瓦盤鹽田等地都能方便借還YouBike微笑單車，當然最好避開中午高溫時段騎車。

雲嘉南管理處指出，8月10日七股鹽山舉辦「臺灣鹽生活節」鹽文化藝術嘉年華，七股鹽山8月10、11、17、18日假日還有「七股鹽山風箏嘉年華」，推出「空中海鮮節」及「鹽山動物園」主題，施放超過15米的大型風箏如鯨魚、章魚等翱翔藍天。

雲嘉南管理處說，遊客騎車漫遊雲嘉南景點還有抽獎活動，可拍下人車景特色照，上傳個人社群帳號打卡，在「雲嘉南，好好玩」官方粉絲團留言參加自行車旅遊自主認證抽獎活動，就能參加抽獎，頭獎是11月30日台灣首次舉辦「環法自行車挑戰賽」的參賽名額。

8月10日起，台南七股鹽山有「臺灣鹽生活節」鹽文化藝術嘉年華、七股鹽山風箏嘉年華。（記者楊金城攝）

8月10日起，台南七股鹽山有「臺灣鹽生活節」鹽文化藝術嘉年華、七股鹽山風箏嘉年華。（記者楊金城攝）

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