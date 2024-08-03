亞果遊艇進駐台中港 第1期遊艇碼頭泊位年底啟用

亞果遊艇投資台中港的遊艇碼頭將分二期開發，第一期今年底完工啟用。 （記者張軒哲攝）

2024/08/03 21:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣積極推廣海洋觀光產業發展，亞果遊艇集團將斥資十億元建置台中港國際遊艇碼頭。今日在交通部長李孟諺見證下，正式簽約啟動，亞果遊艇此次投資台中港20A、20B 遊艇碼頭將分二期開發。水域部分將興建101席泊位，可停放40呎到125呎的各型遊艇，第一期國際遊艇碼頭泊位今年底完工啟用。

今日啟動儀式包括中市副市長鄭照新、立委蔡其昌、台灣港務股份有限公司董事長李賢義、台中港務分公司總經理陳榮聰等人與會。台中國際遊艇碼頭將打造成集遊艇休憩、海洋教育，及藝術親子遊樂功能於一體的「台中國際遊艇港」，吸引更多國內外遊客前來體驗海洋的魅力。

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亞果遊艇董事長侯佑霖表示，亞果遊艇在短短十年內，從零開始逐步建設了澎湖、台南和高雄三處遊艇碼頭，加上今日正式啟動的台中港碼頭及即將啟動的台北遊艇碼頭，正一步步實踐串連台灣西部碼頭據點的目標，實現台灣藍海公路的藍圖，持續扮演國內海洋休憩產業的領頭羊。

台中國際遊艇碼頭將分二期開發，水域部分將興建101席泊位，可停放40呎到125呎的各型遊艇。第一期國際遊艇碼頭泊位將於今年底完工啟用。陸域部分預計打造全台首座遊艇展銷中心，並設置龍門吊、堆高機及立體船艇岸置場等設施，提供遊艇維修及補給服務。碼頭也將建設遊艇大街商場，與三井OUTLET連結，融合遊艇休閒、海洋教育、藝術親子遊憩、遊艇碼頭服務等多元功能，串聯台中港豐富的遊憩資源，打造國際遊艇門戶。

亞果遊艇投資台中港20A、20B遊艇碼頭，今天正式簽約啟動。 （記者張軒哲攝）

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