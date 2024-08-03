適逢奧運也拚基層體育 林佳龍：實現孩子夢想 呈現台灣良善力量

林佳龍向三星國小「小辣椒」隊員討教接球訣竅。（光合基金會提供）

2024/08/03 19:36

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今天（3日）上午出席宜蘭縣三星國小「室內棒球打擊場」落成典禮時說，兩年前得知三星國小棒球隊的需求，在中央和地方共同支持下，這座室內打擊場才得以實現，落實他和「小辣椒們」的承諾，適逢巴黎奧運，他也期許未來能繼續讓孩子在參與運動的過程中成長、獲得支持與溫暖。

外交部長林佳龍今天上午以「光合基金會」創辦人身分，與立法委員陳俊宇、縣議員陳文昌、三星鄉代表會主席陳世玉、宜蘭縣政府教育處長簡信斌、教育部體育署科長王力恆、三星國小校長游育豪、前校長姚宗呈、家長會長沈明慶共同出席宜蘭縣三星國小「室內棒球打擊場」落成啟用典禮。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，2022年他展開「光合之行」，來到三星國小關心孩子的訓練環境，並資助棒球隊寒、暑假集訓伙食費，在時任校長姚宗呈陪同下參觀球員的訓練環境，得知每逢下雨小球員只能在體育館內練習，他隨即聯繫教育部國教署署長彭富源，加上時任議員的立委陳俊宇及在地民代幫忙，群策群力讓打造室內棒球打擊場的願望成真，完成對小球員的承諾，「孩子們心中有夢想能讓它實現，是台灣良善力量的呈現」。

林佳龍也說，2019年他成立「光合基金會」，思考如何讓社會各角落的微光被看見，希望能夠尋找光、傳遞光、讓每個光點聚合起來，社會就會充滿正能量，因此基金會當年第一件專案，即是協助兩位三星國小的棒球隊選手到美國職棒大聯盟參加短期訓練，「想成為未來的職棒選手，對孩子而言是一生的夢想」。

林佳龍強調，「體育和運動可以做外交」，適逢巴黎奧運，台灣頂尖運動員在國外奮戰，同時也要重視完善基層運動環境，每當有台灣的球隊出國比賽，他都特別請外交部駐外館處協助、為小選手們做最好的服務，期待政府和民間共同合作努力，讓孩子在參與體育運動的過程中得以成長、學習團隊精神，並獲得支持和溫暖。

據悉，過去三星國小棒球隊練球長期受宜蘭多雨氣候影響，在林佳龍協助、中央與地方政府合力支持下，校方獲教育部補助720萬元、宜蘭縣府補助180萬元，成功爭取打造一座具備屋頂雨遮、人工草皮、圍網、打擊設施的室內打擊練習場，讓小球員們享有更好的訓練環境，不必受天候限制。

林佳龍、陳俊宇與三星國小棒球隊員們齊喊隊呼。（光合基金會提供）

林佳龍與三星國小棒球隊員擊掌。（光合基金會提供）

三星國小棒球隊室內棒球打擊練習場落成啟用典體會後合照。（光合基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法