為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

木柵動物園比家鄉更有趣？非洲舞者宜蘭脫隊：聽說票價便宜又好看

受邀來台駐點宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團，今早2名團員脫隊失聯，且到北市後搭小黃到木柵動物園。（記者鄭景議翻攝）

受邀來台駐點宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團，今早2名團員脫隊失聯，且到北市後搭小黃到木柵動物園。（記者鄭景議翻攝）

2024/08/03 19:36

〔記者鄭景議／台北報導〕受邀來台駐點宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團，今早傳出2名團員脫隊失聯，且到北市後搭小黃到木柵動物園，下午在園區昆蟲館附近被北市文山第一分局警方尋獲。稍早畫面曝光，兩人被尋獲後還向警方表示，因為聽說台北動物園票價便宜又好看，才想來看。

文山一分局表示，今日下午2時許接獲通報稱兩名外國男子在宜蘭迷路走失，手機又無法聯繫上，宜蘭縣警察局接獲報案後，經調閱監視器發現該兩名外國人搭乘計程車在台北市立動物園下車，本分局立即派遣員警至動物園協尋，並同步調閱轄內監視器過濾。

因今日氣溫炎熱，體感溫度達43度，員警接獲協尋通知後，立即偕同園區員工在園區內各場館逐一尋找，員警黃順進、楊享蒴憑藉經驗推測該兩人可能會因為室外高溫待在室內館，果然在園區昆蟲館發現該兩名走失的外國人，整個協尋過程不到2小時。

兩名舞者被發現後，向警方表示因為來台後，聽同行友人看到台灣媒體報導說台北市立動物園票價便宜，且場館豐富多元，故剛好有空檔想來一看究竟，驚動警方真的相當不好意思。

警方表示，兩名舞者後續由台北市政府警察局外事科協助相關事宜，警方秉持為民服務之精神，協助協尋走失外國人，希望此舉建立良好的國民外交。

受邀宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團2名團員脫隊失聯，在木柵動物園找到人。（宜蘭縣政府提供）

受邀宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團2名團員脫隊失聯，在木柵動物園找到人。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宜蘭童玩節蒲隆地舞團今離境 2人脫隊北市警協尋
2024/08/03 14:35

宜蘭童玩節蒲隆地舞團今離境 2人脫隊北市警協尋
非洲蒲隆地舞團駐點童玩節 展演無形文化資產鼓舞
2024/07/17 13:19

非洲蒲隆地舞團駐點童玩節 展演無形文化資產鼓舞

中醫大暨醫療體系尖端醫療、遠距照護 全面守護樂齡長者
找到了！童玩節蒲隆地舞團失聯2團員跑去這裡 不願隨團回國
2024/08/03 18:50

找到了！童玩節蒲隆地舞團失聯2團員跑去這裡 不願隨團回國

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播