木柵動物園比家鄉更有趣？非洲舞者宜蘭脫隊：聽說票價便宜又好看

受邀來台駐點宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團，今早2名團員脫隊失聯，且到北市後搭小黃到木柵動物園。（記者鄭景議翻攝）

2024/08/03 19:36

〔記者鄭景議／台北報導〕受邀來台駐點宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團，今早傳出2名團員脫隊失聯，且到北市後搭小黃到木柵動物園，下午在園區昆蟲館附近被北市文山第一分局警方尋獲。稍早畫面曝光，兩人被尋獲後還向警方表示，因為聽說台北動物園票價便宜又好看，才想來看。

文山一分局表示，今日下午2時許接獲通報稱兩名外國男子在宜蘭迷路走失，手機又無法聯繫上，宜蘭縣警察局接獲報案後，經調閱監視器發現該兩名外國人搭乘計程車在台北市立動物園下車，本分局立即派遣員警至動物園協尋，並同步調閱轄內監視器過濾。

請繼續往下閱讀...

因今日氣溫炎熱，體感溫度達43度，員警接獲協尋通知後，立即偕同園區員工在園區內各場館逐一尋找，員警黃順進、楊享蒴憑藉經驗推測該兩人可能會因為室外高溫待在室內館，果然在園區昆蟲館發現該兩名走失的外國人，整個協尋過程不到2小時。

兩名舞者被發現後，向警方表示因為來台後，聽同行友人看到台灣媒體報導說台北市立動物園票價便宜，且場館豐富多元，故剛好有空檔想來一看究竟，驚動警方真的相當不好意思。

警方表示，兩名舞者後續由台北市政府警察局外事科協助相關事宜，警方秉持為民服務之精神，協助協尋走失外國人，希望此舉建立良好的國民外交。

受邀宜蘭童玩節演出的非洲國家「蒲隆地」阿卡亞茲維舞團2名團員脫隊失聯，在木柵動物園找到人。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法