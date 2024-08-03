「新北大咬樂-夏日嗨漁港」登場 釣魚、海上夜釣、吃小卷衝了

新北市漁業處「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動今（3）日在草里漁港開跑，現場除了體驗垂釣樂趣，也有許多在地特色美食。（記者羅國嘉攝）

2024/08/03 19:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市漁業處「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動今（3）日在石門區草里漁港登場，專業釣魚教練現場教導釣魚技巧，遊客體驗垂釣樂趣，也能品嘗在地特色美食。農業局代理局長諶錫輝說，今年從草里漁港拓展到深澳漁港，讓民眾體驗不同釣魚方式，以推廣友善釣魚準則，宣導「抓大放小保護小魚」觀念。

諶錫輝指出，市府推動「嗨漁港」依據新北28處漁港各自的特色，結合在地產業，使漁港兼具觀光或復育等多元功能，而為讓民眾有安全友善的垂釣場域，市府已劃設12處漁港友善垂釣區，2021年起辦理漁港友善釣魚體驗活動，而友善釣魚部分，最重要的是要貫徹中央所提出的行動3原則，包含做好安全準則、環境維護、確保整個海洋資源。

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除了推廣友善釣魚，諶錫輝說，為維護海洋永續，市府與漁會合作辦理覆網清除，推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型，落實責任漁業，也推動山海造林計畫，每年於卯澳灣海域放流魚苗及種植珊瑚，增裕海洋資源。

漁業及漁港事業管理處說，草里漁港今明兩天活動後，接下來將在深澳漁港打造水豚君岩為主題的水豚君裝置藝術，讓大小朋友拍照。8月16、17、23、24、25日規劃6場次海上夜釣體驗，每場次開放報名40名額，5日中午12點起開放報名，1人700元半價優惠，邀請民眾搭娛樂漁船出海體驗友善釣魚。此外，深澳漁港8月24、25日舉辦「小卷市集」，販售生鮮小卷，提供現場報名的小卷棒棒糖手作體驗，更串聯深澳漁港周圍海鮮餐廳，凡在小卷市集消費滿300元，就送限量的50元餐廳抵用券，更多活動消息及報名資訊可上「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動官網及漁業處「新北漁樂快爆」FB粉絲專頁查詢。

新北金山區漁會常務監事賴長金（左起）、石門區長陳明惠、農業局代理局長諶錫輝、海保署海洋生物保育組長羅進明等人共同響應「新北大咬樂-夏日嗨漁港」。（記者羅國嘉攝）

現場民眾釣到石斑魚。（記者羅國嘉攝）

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